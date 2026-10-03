به گزارش میراث آریا؛ پژوهشگر و مردم‌شناس فعال در حوزه میراث فرهنگی ناملموس مریم رهجو گیتری، متولد کرمان و دارای مدرک کارشناسی ارشد مردم‌شناسی است که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۱ در حوزه پژوهش‌های مردم‌شناسی آغاز کرده است.

رهجو گیتری طی بیش از دو دهه فعالیت پژوهشی، در زمینه‌های مردم‌نگاری، مردم‌شناسی، دانش و فناوری‌های بومی و مستندسازی میراث فرهنگی ناملموس در استان کرمان و مناطق مختلف کشور فعالیت داشته و در حال حاضر به عنوان کارشناس پژوهش در واحد مردم‌شناسی کرمان مشغول به فعالیت است.

از جمله محورهای اصلی فعالیت‌های این پژوهشگر می‌توان به انجام پژوهش‌های مردم‌نگاری در مناطق مختلف کشور، مطالعه آیین‌ها و سنت‌های محلی، دانش و فناوری‌های بومی، خوراک، صنایع‌دستی و شیوه‌های زندگی جوامع محلی و همچنین تهیه و تدوین بیش از ۱۵۰ پرونده و ۷۰۰ مورد اصلاح پرونده در حوزه میراث فرهنگی ناملموس اشاره کرد.

رهجو گیتری همچنین در همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی متعددی حضور داشته و مقالاتی در زمینه مردم‌شناسی، دانش بومی آب، هویت فرهنگی، آیین‌ها و میراث فرهنگی ناملموس ارائه کرده است. این مردم‌شناس در کنار فعالیت‌های پژوهشی، در برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مردم‌شناسی، تدوین و انتشار آثار پژوهشی و آموزشی و فعالیت‌های دانشگاهی نیز مشارکت داشته و در طول سال‌های فعالیت خود، تقدیرنامه‌ها و لوح‌های متعددی از نهادهای فرهنگی و پژوهشی دریافت کرده است.

پژوهشگری با بیش از سه دهه فعالیت

فاطمه رضاپور، مردم‌شناس و کارشناس حوزه میراث فرهنگی ناملموس، از سال ۱۳۷۴ فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه مردم‌شناسی و ثبت میراث فرهنگی ناملموس در اداره‌کل میراث فرهنگی استان کرمان آغاز کرده و تاکنون در این حوزه به فعالیت پژوهشی و اجرایی خود ادامه داده است.

رضاپور طی بیش از سه دهه فعالیت تخصصی، در انجام ده‌ها پژوهش مردم‌نگاری و مردم‌شناسی در استان کرمان و دیگر نقاط کشور مشارکت داشته و در زمینه شناسایی، مستندسازی و ثبت میراث فرهنگی ناملموس نیز فعالیت گسترده‌ای انجام داده است.

پژوهش‌های او طیف متنوعی از موضوعات فرهنگی و اجتماعی، از جمله زندگی و فرهنگ جوامع محلی، فناوری‌های بومی، آیین‌ها و مناسک، خوراک، پوشاک، بازارها، قنات و شیوه‌های سنتی مدیریت منابع را دربرمی‌گیرد.

رضاپور همچنین در تدوین و ثبت بیش از ۱۵۰ پرونده میراث فرهنگی ناملموس و ۱۷۰ اصلاح پرونده مشارکت داشته و از جمله فعالیت‌های او می‌توان به پژوهش و مستندسازی آیین‌ها، مهارت‌های سنتی، هنرهای بومی، خوراک‌ها و دانش‌های بومی استان کرمان اشاره کرد.

تدوین و انتشار کتاب مردم‌نگاری شهرستان رفسنجان، کتابچه آشپزی غذاهای سنتی استان کرمان به دو زبان فارسی و انگلیسی و کتابچه آیین‌های نوروز استان، از دیگر فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی این مردم‌شناس است.

رضاپور همچنین در برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مردم‌شناسی و خوراک‌های سنتی، ارائه مقاله در همایش‌های ملی و برگزاری برنامه‌های مرتبط با معرفی فرهنگ و میراث جوامع محلی مشارکت داشته است.

در طول سال‌های فعالیت حرفه‌ای، این پژوهشگر تقدیرنامه‌ها و لوح‌های متعددی از نهادهای فرهنگی و پژوهشی دریافت کرده و از سوی پژوهشکده مردم‌شناسی نیز به عنوان «مردم‌شناس برتر کشور» مورد تقدیر قرار گرفته است.

پژوهشکده مردم‌شناسی فعالیت‌های مریم رهجو گیتری و فاطمه رضاپور را بخشی از تلاش مستمر برای شناسایی، مستندسازی و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و دانش بومی جوامع محلی می‌داند.

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