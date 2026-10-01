۲ اثر ادبی از نویسندگان قشم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین رونمایی از دو اثر «و چرا» نوشته معصومه محمودی و «لحظه‌های بی‌خیالی» نوشته علی اسلام‌نیا در شامگاه چهارشنبه ۸ مهرماه با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، مشاور عالی ریاست شورای هماهنگی تبلیغات کشور، امام جمعه شهرستان قشم، جمعی از مسئولان فرهنگی و اجرایی، نویسندگان، شاعران و فعالان حوزه فرهنگ و هنر برگزار شد.

مشاور عالی ریاست شورای هماهنگی تبلیغات کشور در این آیین با تقدیر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و اقدامات انجام‌شده در جزیره، بر ضرورت توجه بیشتر به جامعه فرهنگی و ادبی قشم تأکید کرد و حمایت از شاعران، نویسندگان و انجمن شعرای قشم را مورد توجه قرار داد.

او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی جزیره قشم، اقدامات انجام‌شده در این منطقه را قابل توجه دانست و گفت: اتفاقات بزرگی در این جزیره در حال رقم خوردن است و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی می‌تواند به تقویت این جریان کمک کند.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه شهرستان قشم، با قدردانی از نویسندگان، شاعران و برگزارکنندگان این آیین، بر ضرورت حمایت بیشتر از جامعه فرهنگی و ادبی جزیره تأکید کرد.

او با اشاره به ضرورت حمایت از شاعران و نویسندگان قشم اظهار کرد: اگر تاکنون در این زمینه کوتاهی شده باشد، عذر تقصیر داریم و باید برای توجه بیشتر به جامعه ادبی جزیره تلاش شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت حمایت از نویسندگان و شاعران جزیره گفت: حمایت از تولید و انتشار آثار فرهنگی و ادبی نویسندگان و شاعران قشم، در چارچوب ظرفیت‌های موجود، دنبال می‌شود.

سید مهدی موسوی اجاق، تقویت جریان تولید آثار فرهنگی را از رویکردهای این معاونت در حوزه فرهنگ و هنر عنوان کرد و افزود: حمایت از نویسندگان و شاعران جزیره در چارچوب ظرفیت‌های موجود، یکی از محورهای مورد توجه در حوزه فرهنگی است.

او درباره دو اثر رونمایی‌شده گفت: «و چرا» نوشته معصومه محمودی، روایت تجربه مردم قشم از جنگ است و «لحظه‌های بی‌خیالی» نوشته علی اسلام‌نیا نیز حاصل سال‌ها فعالیت این نویسنده در حوزه طنز است.

موسوی اجاق افزود: قرار گرفتن این دو اثر در کنار یکدیگر، دو شیوه متفاوت از روایت زندگی مردم قشم را نشان می‌دهد؛ «و چرا» با پرداختن به تجربه‌ای جدی و انسانی، بخشی از خاطرات و تجربه‌های مردم جزیره در دوران جنگ را ثبت کرده و «لحظه‌های بی‌خیالی» با استفاده از زبان طنز، نگاهی متفاوت به موضوعات و تجربه‌های زندگی دارد.

کتاب «و چرا» نوشته معصومه محمودی، روایتی از تجربه مردم قشم در جریان جنگ است که با تمرکز بر روایت‌های انسانی و محلی، بخشی از خاطرات و تجربه‌های مردم جزیره را ثبت کرده است. عکس‌های اصغر بشارتی نیز در این اثر، روایت متنی کتاب را همراهی می‌کند.

در مقابل، «لحظه‌های بی‌خیالی» نوشته علی اسلام‌نیا، مجموعه‌ای با رویکرد طنز است که بخشی از نگاه نویسنده به موضوعات و تجربه‌های پیرامون زندگی را روایت می‌کند و حاصل سال‌ها فعالیت او در حوزه طنز است.

رونمایی همزمان از این دو اثر، فرصتی برای معرفی بخشی از ظرفیت نویسندگان قشم و طرح ضرورت حمایت از تولید و انتشار آثار فرهنگی و ادبی در جزیره بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان تأکید کرد: این معاونت در چارچوب ظرفیت‌های موجود، نقش پشتیبان جریان فرهنگی جزیره را ایفا می‌کند و حمایت از تولید و انتشار آثار فرهنگی و ادبی هنرمندان و نویسندگان قشم را دنبال خواهد کرد.

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