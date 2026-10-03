به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این دیدار که عصر چهارشنبه، هشتم مهرماه، در هتل لاله با حضور رؤسای انجمن‌ها و جوامع گردشگری استان و جمعی از مسئولان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد برگزار شد، موضوعات و مسائل مختلف حوزه گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سیدعلیرضا سالارحسینی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، در این دیدار با اشاره به اهمیت توجه به مسائل حوزه گردشگری، بر ضرورت بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه تأکید کرد.

آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی، امام جمعه بخش مرکزی یزد نیز در این دیدار با اشاره به وضعیت حوزه گردشگری، اظهار کرد: گردشگری مظلوم واقع شده است و لازم است توجه بیشتری به این حوزه و ظرفیت‌های آن صورت گیرد.

وی همچنین بر اهمیت گردشگری معنوی و مذهبی در استان یزد تأکید کرد و گفت: اقداماتی در حوزه گردشگری معنوی و مذهبی در استان انجام شده که برای یزد مفید و مؤثر بوده است و باید این اقدامات استمرار پیدا کند.

در ادامه، درباره سایر موضوعات مرتبط با حوزه گردشگری نیز بحث و تبادل نظر شد و بر ضرورت توجه به الزامات و ملاحظات این حوزه تأکید شد.

همچنین موضوع فعالیت افراد و مجموعه‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری مطرح شد و بر ضرورت برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه تأکید شد.

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