دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی صفادشت با رئیس اداره میراث فرهنگی ملارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدعلی کریمی شهردار صفادشت و غلامحسین خدایار رئیس شورای اسلامی شهر صفادشت، روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ به مناسبت هفته گردشگری با سیدعلی حسینی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملارد دیدار کردند.

در این دیدار، مدیریت شهری صفادشت ضمن تبریک هفته گردشگری، از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در راستای پیگیری و انجام امور مرتبط با حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تقدیر و تشکر کرد.

سیدعلی حسینی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملارد گفت: توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری منطقه نیازمند تعامل و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری است و امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری صفادشت فراهم شود.

انتهای پیام/