به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست مشترک محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و غلامرضا خاکساری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان که شنبه ۱۱ مهر برگزار شد، ظرفیت‌های موزه آمادای دانشگاه آزاد اسلامی همدان و نقش آن در معرفی و صیانت از میراث‌فرهنگی استان مورد توجه قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای بهره‌گیری از این ظرفیت در راستای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری به گفت‌وگو پرداختند.

همچنین زمینه‌های همکاری مشترک میان دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و گردشگری بررسی شد و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تعاملات و اجرای برنامه‌های مشترک تاکید شد.

در این نشست مقرر شد سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان به همراه معاونین از امکانات و ظرفیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و موزه آمادای دانشگاه آزاد اسلامی همدان بازدید کرده و با امضای تفاهم‌نامه همکاری، زمینه‌های همکاری و تعامل میان این اداره‌کل و دانشگاه بیش از پیش توسعه یابد.

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