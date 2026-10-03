۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۲

در دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با فرماندار راور تأکید شد:

ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های تاریخی، لوت و صنایع‌دستی شهرستان راور برای توسعه گردشگری

ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های تاریخی، لوت و صنایع‌دستی شهرستان راور برای توسعه گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در دیدار با فرماندار شهرستان راور، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی و احیا ابنیه تاریخی، تسهیل و تسریع در فرآیند سرمایه‌گذاری، پیگیری فراهم شدن شرایط جهانی شدن راور در حوزه صنایع‌دستی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بیابان جهانی لوت، ژئوتوریسم و گردشگری معدن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در دیدار با محمدرضا نژادحیدری، فرماندار شهرستان راور، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: راور از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که با برنامه‌ریزی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مشارکت بخش خصوصی می‌توان زمینه بهره‌برداری موثرتر از این ظرفیت‌ها و حرکت در مسیر توسعه پایدار شهرستان را فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت ساماندهی و احیا ابنیه تاریخی راور گفت: استفاده از ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند در تامین منابع مورد نیاز برای ساماندهی، مرمت و احیا بناهای تاریخی شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان در حوزه سرمایه‌گذاری آمادگی دارد با تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزها، رفع موانع اداری و معرفی سرمایه‌گذاران به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، زمینه اجرای طرح‌های گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرستان راور را فراهم کند.

محسن‌نژاد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های راور در حوزه صنایع‌دستی بیان کرد: پیگیری فراهم شدن شرایط جهانی شدن راور در حوزه صنایع‌دستی نیازمند همراهی و هم‌افزایی همه ارکان اجرایی، مدیریت شهری و بخش خصوصی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در این مسیر از ظرفیت‌های شهرستان حمایت خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به قرار گرفتن بخشی از عرصه بیابان لوت در شهرستان راور و برخورداری این شهرستان از یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورودی به لوت در استان کرمان تصریح کرد: باید از این ظرفیت کم‌نظیر برای جذب و ماندگاری بیشتر گردشگران در این اثر طبیعی ثبت جهانی استفاده حداکثری شود.

او در ادامه بیان کرد: پیگیری اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان و همراهی فرمانداری راور برای تخصیص زمین و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم به‌منظور فعال کردن درگاه ورودی لوت در راور می‌تواند نقش مهمی در تقویت خدمات گردشگری، هدایت مسافران و افزایش ماندگاری گردشگران در این منطقه داشته باشد.

محسن‌نژاد همچنین ظرفیت‌های ژئوتوریسم و گردشگری معدن را از دیگر فرصت‌های مهم راور عنوان کرد و گفت: تنوع جاذبه‌های طبیعی، زمین‌شناختی و معدنی شهرستان، امکان طراحی و توسعه گونه‌های جدید گردشگری را فراهم کرده است و باید این ظرفیت‌ها در کنار میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی در برنامه‌های توسعه گردشگری راور مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این دیدار، محمدرضا نژادحیدری فرماندار شهرستان راور، با تاکید بر ضرورت ساماندهی ابنیه تاریخی شهرستان اظهار کرد: جذب سرمایه‌گذاران و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی، به‌ویژه برای بناهای شاخص تاریخی، می‌تواند به احیا و بهره‌برداری مناسب از این آثار و توسعه گردشگری شهرستان کمک کند.

نژادحیدری با اشاره به ظرفیت کاروانسرای جهانی چاه‌کوران گفت: جذب سرمایه‌گذار برای احیا، ساماندهی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در این بنای تاریخی از اولویت‌های شهرستان است و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌توان زمینه بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت را فراهم کرد.

فرماندار راور با تاکید بر ظرفیت بالا و متنوع راور در حوزه‌های مختلف افزود: توسعه گردشگری شهرستان نیازمند توجه هم‌زمان به زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی است و باید از ظرفیت بخش خصوصی برای شتاب بخشیدن به این روند استفاده شود.

او همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بیابان جهانی لوت در این شهرستان تاکید کرد و گفت: با تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز و فراهم شدن شرایط مناسب برای حضور و ماندگاری گردشگران، می‌توان از ظرفیت لوت در راستای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه گردشگری شهرستان راور بهره بیشتری گرفت.

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کد خبر 1405071101229
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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