به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در دیدار با محمدرضا نژادحیدری، فرماندار شهرستان راور، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: راور از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که با برنامه‌ریزی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مشارکت بخش خصوصی می‌توان زمینه بهره‌برداری موثرتر از این ظرفیت‌ها و حرکت در مسیر توسعه پایدار شهرستان را فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت ساماندهی و احیا ابنیه تاریخی راور گفت: استفاده از ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند در تامین منابع مورد نیاز برای ساماندهی، مرمت و احیا بناهای تاریخی شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان در حوزه سرمایه‌گذاری آمادگی دارد با تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزها، رفع موانع اداری و معرفی سرمایه‌گذاران به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، زمینه اجرای طرح‌های گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرستان راور را فراهم کند.

محسن‌نژاد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های راور در حوزه صنایع‌دستی بیان کرد: پیگیری فراهم شدن شرایط جهانی شدن راور در حوزه صنایع‌دستی نیازمند همراهی و هم‌افزایی همه ارکان اجرایی، مدیریت شهری و بخش خصوصی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در این مسیر از ظرفیت‌های شهرستان حمایت خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به قرار گرفتن بخشی از عرصه بیابان لوت در شهرستان راور و برخورداری این شهرستان از یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورودی به لوت در استان کرمان تصریح کرد: باید از این ظرفیت کم‌نظیر برای جذب و ماندگاری بیشتر گردشگران در این اثر طبیعی ثبت جهانی استفاده حداکثری شود.

او در ادامه بیان کرد: پیگیری اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان و همراهی فرمانداری راور برای تخصیص زمین و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم به‌منظور فعال کردن درگاه ورودی لوت در راور می‌تواند نقش مهمی در تقویت خدمات گردشگری، هدایت مسافران و افزایش ماندگاری گردشگران در این منطقه داشته باشد.

محسن‌نژاد همچنین ظرفیت‌های ژئوتوریسم و گردشگری معدن را از دیگر فرصت‌های مهم راور عنوان کرد و گفت: تنوع جاذبه‌های طبیعی، زمین‌شناختی و معدنی شهرستان، امکان طراحی و توسعه گونه‌های جدید گردشگری را فراهم کرده است و باید این ظرفیت‌ها در کنار میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی در برنامه‌های توسعه گردشگری راور مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این دیدار، محمدرضا نژادحیدری فرماندار شهرستان راور، با تاکید بر ضرورت ساماندهی ابنیه تاریخی شهرستان اظهار کرد: جذب سرمایه‌گذاران و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی، به‌ویژه برای بناهای شاخص تاریخی، می‌تواند به احیا و بهره‌برداری مناسب از این آثار و توسعه گردشگری شهرستان کمک کند.

نژادحیدری با اشاره به ظرفیت کاروانسرای جهانی چاه‌کوران گفت: جذب سرمایه‌گذار برای احیا، ساماندهی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در این بنای تاریخی از اولویت‌های شهرستان است و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌توان زمینه بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت را فراهم کرد.

فرماندار راور با تاکید بر ظرفیت بالا و متنوع راور در حوزه‌های مختلف افزود: توسعه گردشگری شهرستان نیازمند توجه هم‌زمان به زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی است و باید از ظرفیت بخش خصوصی برای شتاب بخشیدن به این روند استفاده شود.

او همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بیابان جهانی لوت در این شهرستان تاکید کرد و گفت: با تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز و فراهم شدن شرایط مناسب برای حضور و ماندگاری گردشگران، می‌توان از ظرفیت لوت در راستای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه گردشگری شهرستان راور بهره بیشتری گرفت.

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