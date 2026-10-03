آیین شکرگزاری برداشت گردو در روستای کهنوش برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد احمدی شنبه ۱۱ مهر، اظهار کرد: آیین آیین شکرگزاری برداشت گردو در ادامه برنامه‌های هفته گردشگری شهرستان تویسرکان با حضور جمعی از مسئولان، اهالی روستا و علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های بومی و محلی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان افزود: آیین شکرگزاری برداشت گردو با هدف پاسداشت سنت‌ها و آیین‌های بومی، معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری روستای کهنوش و ایجاد زمینه برای معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌ها و محصولات محلی این منطقه برگزار شد و در حاشیه این مراسم، نمایشگاه معرفی و عرضه محصولات بومی و محلی نیز برپا شد که در آن محصولات و تولیدات روستایی به بازدیدکنندگان معرفی و عرضه می‌شود.

او اضافه کرد: این نمایشگاه به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و ظرفیت‌های اقتصادی روستا و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان حوزه محصولات بومی و محلی فراهم می‌کند.

احمدی خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و آیینی در روستاهای شهرستان، علاوه بر حفظ و معرفی میراث ناملموس منطقه، می‌تواند زمینه مناسبی برای رونق گردشگری روستایی، معرفی محصولات محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع محلی فراهم کند.

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