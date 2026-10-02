دهمین جشنواره تئاتر مونولوگ انصار قشم با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین اختتامیه دهمین جشنواره استانی تئاتر مونولوگ انصار قشم جمعه ۱۰ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی برگزار شد.



این جشنواره از هشتم تا دهم مهرماه در سالن آینه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم برگزار شد و ۱۵ هنرمند با اجرای آثار خود، روایت‌هایی از دفاع مقدس، شهدای دانش‌آموز، شهدای جنگ رمضان قشم، فرهنگ عاشورایی، مقاومت و دلبستگی به آرمان‌های انقلاب و رهبری را در قالب نمایش‌های تک‌نفره به صحنه بردند.



در این دوره آثاری با عنوان‌های «بامداد پنجشنبه» با بازی زحل تلنده، «لاله‌هایی که در رگ‌هایم جاری است» با بازی حمیدرضا نساجی، «مهمان داریم» با بازی داوود رمضان‌زاده، «شکست کلمات» با بازی فرشید کریمی حاجی‌خادمی، «لباس‌ها هنوز نفس می‌کشند» با بازی زینب رحیمی شهواری، «سلما» با بازی فاطمه حیدری شیبکوه، «۲۱ گرم شخصیت» با بازی علی زارعی، «گلوگاه» با بازی ابوطالب احدی، «لاله‌های سرخ» با بازی کمیل جعفری، «مادر شهید» با بازی محدثه زارعی، «عروس خلیج فارس» با بازی زهرا جعفری قشمی، «رویای ناتمام» با بازی ماهان صابری، «دو زندگی در یک لحظه» با بازی عاطفه درویشی، «آراز» با بازی سینا گردابی و «یه بوته یاسمین» با بازی ابوالقاسم احدیان اجرا شد.



هیئت داوران جشنواره شامل عارف نیکخواه، جعفر قاسمی و ابوذر رحیمی، پس از ارزیابی آثار، برگزیدگان بخش‌های مختلف را معرفی کردند.



در بخش انتخاب مردمی، نمایش «عروس خلیج فارس» با بازی زهرا جعفری قشمی بیشترین آرای مخاطبان را کسب کرد و لوح تقدیر و جایزه نقدی پنج میلیون تومانی به این هنرمند اهدا شد.



همچنین نمایش «مهمان داریم» با بازی داوود رمضان‌زاده و «رویای ناتمام» با بازی ماهان صابری به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شدند و هر یک از هنرمندان لوح تقدیر و جایزه نقدی پنج میلیون تومانی دریافت کردند.



مقام سوم جشنواره به کمیل جعفری برای بازی در نمایش «لاله‌های سرخ» اختصاص یافت. هیئت داوران، خلق لحظات دراماتیک در اجرا را از دلایل این انتخاب عنوان کرد و لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۰ میلیون تومانی به او اهدا شد.



فاطمه حیدری شیبکوه نیز برای نمایش «سلما» مقام دوم جشنواره را به دست آورد. استفاده مناسب از دکور صحنه و پرداخت موضوع از جمله معیارهای اعلام‌شده برای این انتخاب بود. او لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۵ میلیون تومانی دریافت کرد.



مقام نخست جشنواره به‌صورت مشترک به زینب رحیمی شهواری برای بازی در نمایش «لباس‌ها هنوز نفس می‌کشند» و ابوالقاسم احدیان برای نمایش «یه بوته یاسمین» رسید. این دو هنرمند به دلیل پردازش مناسب موضوع و برقراری ارتباط مؤثر با تماشاگر، هر یک لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی ۲۰ میلیون تومانی دریافت کردند.



دهمین جشنواره استانی تئاتر مونولوگ انصار قشم در حالی به کار خود پایان داد که اجرای آثار نمایشی در طول سه روز، فرصتی برای حضور هنرمندان و مخاطبان و طرح موضوعات فرهنگی، تاریخی و ارزشی در قالب هنرهای نمایشی فراهم کرد.



برگزاری چنین رویدادهایی در جزیره قشم، در کنار دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری، بخشی از ظرفیت فرهنگی این جزیره را در حوزه هنرهای نمایشی نمایان می‌کند و می‌تواند به تقویت جریان تولید و ارائه آثار نمایشی و افزایش حضور هنر در رویدادهای فرهنگی قشم کمک کند.

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