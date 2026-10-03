۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰

چهارمین جشنواره بستنی رادکان در شهرستان چناران برگزار شد

چهارمین جشنواره بستنی رادکان در شهرستان چناران برگزار شد

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چناران از برگزاری چهارمین جشنواره بستنی رادکان هم‌زمان با هفته گردشگری با حضور محمد رکنی معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، مدیران محلی و مردم در این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان‌مقدم امروز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این جشنواره بستنی سنتی رادکان در محل برج تاریخی و نجومی رادکان با همکاری شهرداری و شورای شهر و بخشداری شهرستان رادکان برگزار شد.
مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره اظهار کرد: این رویداد با هدف حفظ و پاسداشت آداب و رسوم محلی، ترویج و آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی و احیای سنت‌های بومی در حال منسوخ شدن و همچنین ایجاد شور و نشاط اجتماعی برگزار شد.
طاهریان مقدم گفت: در این جشنواره، برنامه‌های متنوعی از جمله نمایشگاه صنایع‌دستی به صورت زنده و کار در محل جشنواره از جمله نمد مالی، سنگ تراشی سنتی، البسه محلی، زیورآلات سنتی، عروسک بافی و ... همچنین برپایی سیاه چادر عشایری با مواد غذایی به همراه سوغات چناران و شاهنامه‌خوانی و اجرای موسیقی مقامی و سنتی و آیین اسب چوبی و چوب بازی با مدیریت مجری خوب و مجرب جناب آقای عصمتی برگزار شد و مورد استقبال گسترده مردم و گردشگران قرار گرفت.
جشنواره بستنی رادکان در هفته گردشگری با حضور خیل عظیمی از مردم شهرهای مختلف در محوطه برج تاریخی و نجومی رادکان به گفته میهمانان و نظرسنجی به صورت بی سابقه برگزار شد و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منطقه فراهم کرد و در پایان توسط پرسنل مجموعه بستنی رادکان از تمام میهمانان به‌صرف بستنی پذیرایی شد.

چهارمین جشنواره بستنی رادکان در شهرستان چناران برگزار شد

چهارمین جشنواره بستنی رادکان در شهرستان چناران برگزار شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405071101233
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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