چهارمین جشنواره بستنی رادکان در شهرستان چناران برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان‌مقدم امروز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این جشنواره بستنی سنتی رادکان در محل برج تاریخی و نجومی رادکان با همکاری شهرداری و شورای شهر و بخشداری شهرستان رادکان برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره اظهار کرد: این رویداد با هدف حفظ و پاسداشت آداب و رسوم محلی، ترویج و آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی و احیای سنت‌های بومی در حال منسوخ شدن و همچنین ایجاد شور و نشاط اجتماعی برگزار شد.

طاهریان مقدم گفت: در این جشنواره، برنامه‌های متنوعی از جمله نمایشگاه صنایع‌دستی به صورت زنده و کار در محل جشنواره از جمله نمد مالی، سنگ تراشی سنتی، البسه محلی، زیورآلات سنتی، عروسک بافی و ... همچنین برپایی سیاه چادر عشایری با مواد غذایی به همراه سوغات چناران و شاهنامه‌خوانی و اجرای موسیقی مقامی و سنتی و آیین اسب چوبی و چوب بازی با مدیریت مجری خوب و مجرب جناب آقای عصمتی برگزار شد و مورد استقبال گسترده مردم و گردشگران قرار گرفت.

جشنواره بستنی رادکان در هفته گردشگری با حضور خیل عظیمی از مردم شهرهای مختلف در محوطه برج تاریخی و نجومی رادکان به گفته میهمانان و نظرسنجی به صورت بی سابقه برگزار شد و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منطقه فراهم کرد و در پایان توسط پرسنل مجموعه بستنی رادکان از تمام میهمانان به‌صرف بستنی پذیرایی شد.

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