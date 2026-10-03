شورای توسعه گردشگری ساری با ۳۶ عضو و ۶ کارگروه تخصصی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادر شنبه ۱۱مهر ۱۴۰۵ در نشست گرامیداشت هفته گردشگری که در سالن اجتماعات اداره‌کل برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت، از حمایت مدیرکل، معاونان و مدیران ستادی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و همراهی مجموعه اداره‌کل، وظایف سازمانی محول‌شده را به بهترین شکل محقق کنیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری با اشاره به فعالیت شورای توسعه گردشگری شهرستان ساری افزود: این شورا با حضور ۳۶ نفر از فعالان و مسئولان حوزه‌های مختلف تشکیل شده و دارای ۶ کارگروه تخصصی در حوزه‌های گردشگری، نظارت گردشگری، صنایع‌دستی و برندسازی، صیانت از آثار تاریخی و سایر حوزه‌های مرتبط است.

او ادامه داد: در چارچوب فعالیت این شورا اقدامات مؤثر و خوبی در حوزه گردشگری شهرستان انجام شده که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی مراکز اطلاع‌رسانی و رزرواسیون گردشگری اشاره کرد.

قادری بیان کرد: طی ۱۵ سال گذشته در شهرستان ساری مرکز اطلاع‌رسانی و رزرواسیون گردشگری نداشتیم، اما با حمایت مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، فرماندار شهرستان و همکاری مجموعه‌های مرتبط، سه مرکز رزرواسیون در شهرستان افتتاح شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری، همچنین به فعالیت جمعه‌بازار هولا اشاره کرد و گفت: عرضه محصولات صنایع‌دستی و محصولات ارگانیک کشاورزی در این بازار از دیگر اقدامات انجام‌شده با حمایت شورای توسعه گردشگری شهرستان است.

او افزود: این جمعه‌بازار با همکاری بخشدار و مجموعه‌های محلی رونق گرفته و اکنون هر هفته حدود ۵۰ غرفه در آن برپا می‌شود و محصولات مختلف در آن عرضه و به فروش می‌رسد.

قادری با اشاره به نقش همکاری میان بخش دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری اظهار کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای تقدیر و تشکر از فعالان این عرصه، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است؛ چراکه بدون حضور و تلاش بخش خصوصی، اقدامات و برنامه‌های دولتی به نقطه مطلوب نمی‌رسد و از سوی دیگر، بدون حمایت‌های دولتی نیز تلاش فعالان بخش خصوصی نمی‌تواند به تحقق اهداف موردنظر منجر شود.

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