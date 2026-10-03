به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری و به‌منظور ارتقای سطح توانمندی، مهارت‌های امدادی و افزایش ضریب ایمنی تورها و برنامه‌های سفر، دوره آموزشی و بازآموزی کمک‌های اولیه با همکاری جمعیت هلال‌احمر و اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این کارگاه آموزشی روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در سالن اجتماعات اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری هرمزگان برگزار خواهد شد و سرفصل‌هایی نظیر احیای قلبی ریوی (CPR)، کنترل خونریزی، مراقبت از زخم‌ها و شکستگی‌ها و اقدامات اولیه در شرایط اضطراری به فراگیران آموزش داده می‌شود.

او با اشاره به برنامه‌های آموزشی گسترده این اداره‌کل در هفته گردشگری تصریح کرد: در راستای توانمندسازی جامع جامعه محلی، فعالان و شاغلان بخش گردشگری، از روز شنبه تا دوشنبه ۱۱ تا ۱۳ مهرماه، در مجموع ۴ دوره آموزشی تخصصی شامل گردشگری دسترس‌پذیر، کاربرد هوش مصنوعی در گردشگری، آشنایی با مهارتهای ضروری بقا در دریا و دوره کمک‌های اولیه به اجرا درمی‌آید تا فعالان این حوزه با جدیدترین مهارت‌ها، استانداردها و فناوری‌های روز آشنا شوند.

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