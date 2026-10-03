به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، نشست هم‌اندیشی تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان کرمان با حضور سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، غلامرضا فرخی معاون صنایع‌دستی استان، نمایندگان استانداری و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از نمایندگان انجمن‌ها و جوامع صنفی صنایع‌دستی، شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ با هدف بررسی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و جوامع صنفی و ایجاد زمینه برای مشارکت سازمان‌یافته‌تر فعالان این حوزه در تشکیل تشکل‌ها و مدیریت و توسعه صنایع‌دستی برگزار شد.

محور اصلی این نشست، بررسی چگونگی شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای و تعریف نقش و مسئولیت آنها در فرآیند توسعه صنایع‌دستی استان بود، رویکردی که می‌تواند زمینه حضور موثرتر جامعه هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی را در کنار دستگاه‌های اجرایی فراهم کند.

در این نشست، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تشکل‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها تاکید شد و ایجاد ساختاری منسجم برای نمایندگی حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی، پیگیری مطالبات صنفی، مشارکت در برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش تعامل میان بدنه اجرایی و جامعه تخصصی این حوزه مورد توجه قرار گرفت.

یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، کاهش تصدی‌گری دولت و حرکت به سمت برون‌سپاری بخشی از اقدامات اجرایی و تخصصی صنایع‌دستی به تشکل‌های حرفه‌ای بود، بر این اساس تشکل‌های تخصصی می‌توانند در چارچوب ضوابط و مسئولیت‌های مشخص، بخشی از فرآیندهای اجرایی را برعهده بگیرند و از ظرفیت تخصصی فعالان برای ارتقا کیفیت برنامه‌ها استفاده شود.

برگزاری، ساماندهی و پشتیبانی از نمایشگاه‌ها و رویدادهای صنایع‌دستی، همکاری در برخی فرآیندهای نظارتی، مشارکت در برنامه‌های ترویجی و آموزشی، معرفی ظرفیت‌های هنرمندان، کمک به ساماندهی فعالیت‌های صنفی و همراهی در اجرای برنامه‌های تخصصی، از جمله حوزه‌هایی بود که به‌عنوان زمینه‌های قابل بررسی برای واگذاری تدریجی به تشکل‌های حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

حضور نمایندگان استانداری و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز امکان بررسی ابعاد بین‌دستگاهی تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای و ظرفیت‌های موجود برای تقویت جایگاه اقتصادی و صنفی صنایع‌دستی را فراهم کرد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در این مسیر تأکید شد.

نمایندگان انجمن‌ها و جوامع صنفی صنایع‌دستی نیز در این نشست بر ضرورت تعیین دقیق ساختار، شرح وظایف، حدود اختیارات و سازوکار تعامل تشکل‌های حرفه‌ای با دستگاه‌های اجرایی تاکید کردند تا فعالیت این مجموعه‌ها بر مبنای تخصص، شفافیت و مسئولیت‌پذیری سازمان یابد.

تقویت تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند علاوه بر ایجاد انسجام بیشتر میان فعالان صنایع‌دستی، ظرفیت تازه‌ای برای انتقال بخشی از امور اجرایی به جامعه تخصصی این حوزه ایجاد کند، اقدامی که در صورت طراحی سازوکارهای قانونی و نظارتی مناسب، می‌تواند به افزایش مشارکت بخش مردمی، ارتقا کیفیت خدمات، چابک‌تر شدن فرآیندها و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در ساختار اقتصادی و فرهنگی استان کرمان منجر شود.

این نشست در نهایت بر استمرار گفت‌وگو میان دستگاه‌های اجرایی، انجمن‌ها و جوامع صنفی و پیگیری تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای به‌عنوان یکی از مسیرهای تقویت مشارکت اجتماعی و تخصصی در مدیریت و توسعه صنایع‌دستی استان کرمان تاکید شد.

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