به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست با هدف بررسی ارتباط میان پدیده‌های طبیعی، علوم زمین، فرهنگ و روایت‌های اسطوره‌ای و همچنین تقویت رویکردهای میان‌رشته‌ای در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه، در آغاز این نشست با تأکید بر اهمیت رویکردهای میان‌رشته‌ای در شناخت میراث فرهنگی گفت: شناخت محوطه‌های باستانی تنها به بررسی بناها و آثار تاریخی محدود نمی‌شود بلکه توجه به ارتباط میان انسان، سرزمین و محیط طبیعی نیز می‌تواند ابعاد تازه‌ای از مطالعات میراث فرهنگی را آشکار کند.

مهدی عالیپور افزود: ژئومیتولوژی با تمرکز بر پیوند میان پدیده‌های طبیعی، علوم زمین، فرهنگ و روایت‌های اسطوره‌ای، ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای میان‌رشته‌ای و درک عمیق‌تر رابطه انسان و محیط در گذشته فراهم می‌کند.

در ادامه، علی حبیب‌نژاد، دکترای زمین‌شناسی و راهنمای گشت، به تشریح مفهوم ژئومیتولوژی و ابعاد مرتبط با آن پرداخت و ارتباط متقابل میان پدیده‌های طبیعی، ویژگی‌های زمین‌شناختی و شکل‌گیری روایت‌های فرهنگی و اسطوره‌ای را بررسی کرد.

حبیب‌نژاد همچنین در تشریح مفهوم ژئوتوریسم، با اشاره به ظرفیت‌های زمین‌شناختی و چشم‌اندازهای طبیعی در جذب گردشگران، بر ضرورت شناخت و معرفی این قابلیت‌ها در کنار ارزش‌های تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.

او گفت: پیوند میان میراث طبیعی و فرهنگی می‌تواند زمینه ارایه روایت‌های متنوع‌تر از مقاصد گردشگری و ارتقای کیفیت تجربه بازدیدکنندگان را فراهم کند.

در بخش دیگری از این نشست نمونه‌هایی از ارتباط عناصر طبیعی و پدیده‌های زمین‌شناختی با اسطوره‌ها و روایت‌های مذهبی و ملی ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف این موضوع از منظر مطالعات میان‌رشته‌ای تبیین شد.

این برنامه در چارچوب برنامه‌های هفته گردشگری و با هدف ارتقای دانش تخصصی همکاران، تبادل دیدگاه و تقویت رویکردهای میان‌رشته‌ای در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، به میزبانی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه در موزه هفت‌تپه به اجرا درآمد.

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