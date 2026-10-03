به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی کشور شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ همزمان با آخرین روز هفته گردشگری وارد زاهدان شد و در فرودگاه بین‌المللی این شهر مورد استقبال علیرضا شهرکی معاون سیاسی اجتماعی استاندار و محمدهادی طهرانی مقدم مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

شرکت در آیین افتتاح رسمی مجموعه پذیرایی خانه ابویی که در قالب نهضت احیاء بناهای تاریخی سیستان وبلوچستان به بخش خصوصی واگذار شده است، افتتاح نخستین فروشگاه تخصصی سفال سنتی استان و دیدار با صنعتگران و هنرمندان، حضور در مراسم گرامیداشت هفته گردشگری که در سینما هلال زاهدان برگزار می‌شود، گفت‌وگو با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از جمله برنامه‌های سفر معاون صنایع‌دستی وزیر میراث‌فرهنگی به سیستان و بلوچستان است.

معاوه صنایع دستی کشور در ادامه نیز با منصور بیجار استاندار سیستان وبلوچستان دیدار و گفت وگو کرد.

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