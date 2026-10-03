به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تبار قریب با اعلام این خبر اظهار کرد: دومین مسابقه «زیبایی‌های گردشگری خوزستان» با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان برگزار می‌شود و کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۸ سال می‌توانند در این رویداد شرکت کنند.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: این مسابقه در دو بخش کودکان ۷ تا ۱۱ سال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند با توجه به گروه سنی خود، آثارشان را در قالب‌های مختلف به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

او ادامه داد: در بخش کودکان، رشته‌های نقاشی، عکاسی، خاطره‌نویسی و سفرنامه‌نویسی و همچنین معرفی جاذبه‌های گردشگری خوزستان در قالب پادکست یا فیلم کوتاه پیش‌بینی شده است.

قریب بیان کرد: در بخش نوجوانان نیز علاقه‌مندان می‌توانند در رشته‌های عکاسی، موشن‌گرافی، تولید محتوا با هوش مصنوعی، پادکست، ایده‌پردازی گردشگری با فناوری و هوش مصنوعی و آسیب‌شناسی و ارائه راهکار برای توسعه گردشگری خوزستان آثار خود را ارائه کنند.

او با اشاره به موضوع این مسابقه گفت: معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری خوزستان محور اصلی این رویداد است و تلاش شده با تنوع‌بخشی به قالب‌های مشارکت، زمینه برای بروز خلاقیت و نگاه متفاوت کودکان و نوجوانان به ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم شود.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت نسل جوان در معرفی مقاصد گردشگری استان اظهار کرد: آشنایی کودکان و نوجوانان با جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خوزستان و فراهم کردن فرصت برای روایت این ظرفیت‌ها از نگاه آنان، می‌تواند به شکل‌گیری نگاه خلاقانه و مشارکت مؤثر نسل جدید در حوزه گردشگری کمک کند.

او درباره شرایط شرکت در مسابقه گفت: شرکت در یک یا چند بخش مسابقه امکان‌پذیر است و آثار باید حاصل تلاش و تولید خود شرکت‌کننده باشند. همچنین آثار صوتی و ویدئویی باید حداکثر سه دقیقه باشند و در آثاری که با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده‌اند، ذکر ابزار مورد استفاده الزامی است.

قریب اضافه کرد: مشخصات کامل شرکت‌کننده باید همراه اثر ارسال شود و آثار باید از کیفیت مناسب برای بررسی و داوری برخوردار باشند.

او خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند آثار خود را تا پایان مهرماه از راه پیام‌رسان «بله» به نشانی @khuzsafar ارسال کنند و فایل اثر و مشخصات شرکت‌کننده را در یک پیام ارائه دهند.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان از خانواده‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی و گردشگری استان خواست کودکان و نوجوانان را برای مشارکت در این رویداد و معرفی ظرفیت‌های گردشگری خوزستان از دریچه نگاه و خلاقیت آنان همراهی کنند.

این رویداد در چارچوب برنامه‌های هفته گردشگری خوزستان برگزار می‌شود؛ هفته‌ای که امسال با تأکید بر معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان و افزایش رویدادها و مشارکت جامعه محلی و گروه‌های مختلف در فعالیت‌های گردشگری دنبال شده است.

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