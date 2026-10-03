۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۶

هم‌زمان با هفته گردشگری

دومین مسابقه «زیبایی‌های گردشگری خوزستان» فراخوان داد

دومین مسابقه «زیبایی‌های گردشگری خوزستان» فراخوان داد

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان از برگزاری دومین مسابقه «زیبایی‌های گردشگری خوزستان» ویژه کودکان و نوجوانان همزمان با هفته گردشگری خبر داد و گفت: این مسابقه با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان و ایجاد زمینه مشارکت نسل کودک و نوجوان در معرفی جاذبه‌های گردشگری خوزستان برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تبار قریب با اعلام این خبر اظهار کرد: دومین مسابقه «زیبایی‌های گردشگری خوزستان» با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان برگزار می‌شود و کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۸ سال می‌توانند در این رویداد شرکت کنند.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: این مسابقه در دو بخش کودکان ۷ تا ۱۱ سال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند با توجه به گروه سنی خود، آثارشان را در قالب‌های مختلف به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

او ادامه داد: در بخش کودکان، رشته‌های نقاشی، عکاسی، خاطره‌نویسی و سفرنامه‌نویسی و همچنین معرفی جاذبه‌های گردشگری خوزستان در قالب پادکست یا فیلم کوتاه پیش‌بینی شده است.

قریب بیان کرد: در بخش نوجوانان نیز علاقه‌مندان می‌توانند در رشته‌های عکاسی، موشن‌گرافی، تولید محتوا با هوش مصنوعی، پادکست، ایده‌پردازی گردشگری با فناوری و هوش مصنوعی و آسیب‌شناسی و ارائه راهکار برای توسعه گردشگری خوزستان آثار خود را ارائه کنند.

او با اشاره به موضوع این مسابقه گفت: معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری خوزستان محور اصلی این رویداد است و تلاش شده با تنوع‌بخشی به قالب‌های مشارکت، زمینه برای بروز خلاقیت و نگاه متفاوت کودکان و نوجوانان به ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم شود.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت نسل جوان در معرفی مقاصد گردشگری استان اظهار کرد: آشنایی کودکان و نوجوانان با جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خوزستان و فراهم کردن فرصت برای روایت این ظرفیت‌ها از نگاه آنان، می‌تواند به شکل‌گیری نگاه خلاقانه و مشارکت مؤثر نسل جدید در حوزه گردشگری کمک کند.

او درباره شرایط شرکت در مسابقه گفت: شرکت در یک یا چند بخش مسابقه امکان‌پذیر است و آثار باید حاصل تلاش و تولید خود شرکت‌کننده باشند. همچنین آثار صوتی و ویدئویی باید حداکثر سه دقیقه باشند و در آثاری که با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده‌اند، ذکر ابزار مورد استفاده الزامی است.

قریب اضافه کرد: مشخصات کامل شرکت‌کننده باید همراه اثر ارسال شود و آثار باید از کیفیت مناسب برای بررسی و داوری برخوردار باشند.

او خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند آثار خود را تا پایان مهرماه از راه پیام‌رسان «بله» به نشانی @khuzsafar ارسال کنند و فایل اثر و مشخصات شرکت‌کننده را در یک پیام ارائه دهند.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان از خانواده‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی و گردشگری استان خواست کودکان و نوجوانان را برای مشارکت در این رویداد و معرفی ظرفیت‌های گردشگری خوزستان از دریچه نگاه و خلاقیت آنان همراهی کنند.

این رویداد در چارچوب برنامه‌های هفته گردشگری خوزستان برگزار می‌شود؛ هفته‌ای که امسال با تأکید بر معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان و افزایش رویدادها و مشارکت جامعه محلی و گروه‌های مختلف در فعالیت‌های گردشگری دنبال شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071101239
سیدجواد خراسانی
دبیر مهدی ارجمند

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