به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تور تخصصی دانش‌افزایی گردشگری «کرمانشاه‌گردی»، روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه و مؤسسه آموزشی توسعه صنعت گردشگری و صنایع‌دستی بین‌الملل «میراث‌داران میلکان» برگزار شد. این رویداد آموزشی با هدف ارتقای دانش تاریخی و فرهنگی و تقویت مهارت‌های حرفه‌ای راهنمایی گردشگران، با حضور ۵۰ نفر از فراگیران اجرا شد.

فهیمه روشن معاون گردشگری استان کرمانشاه در این خصوص اظهار کرد: برنامه از ساعت ۸ صبح در مجموعه تاریخی تاق‌بستان آغاز شد و با آموزش در مسیر شهری، توقف در محدوده شکارگاه خسروپرویز، پیاده‌روی در بازار تاریخی و بازدید از سراها، تکیه معاون‌الملک و هتل بوتیک ونوشک (مستقر در خانه تاریخی صارم‌الدوله) ادامه یافت.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: مهیار صوفیوند، مدرس و راهنمای برنامه، در طول این تور ضمن معرفی پیشینه تاریخی و ویژگی‌های معماری آثار، نکات کاربردی درباره مدیریت زمان و گروه، انتخاب محل مناسب توقف، شیوه روایت و تفسیر میراث و نحوه انتقال اطلاعات به گردشگران را ارائه کرد. استفاده از زمان انتقال برای آموزش و مشارکت فراگیران در مشاهده، پرسش‌گری و ثبت نکات، از ویژگی‌های بارز این برنامه بود.

او تصریح کرد: در تاق‌بستان، نقش‌برجسته‌های ساسانی و ارتباط آثار با منظر طبیعی بررسی شد. در بازار تاریخی، ساختار راسته‌ها و سراها، پوشش‌های آجری و پیوند معماری با زندگی و اقتصاد شهری مورد توجه قرار گرفت. همچنین بازدید از تکیه معاون‌الملک به شناخت معماری آیینی، کاشی‌کاری‌های روایی و شیوه خوانش تصاویر تاریخی اختصاص داشت.

روشن گفت: بخش پایانی برنامه در هتل بوتیک ونوشک برگزار شد که فرصتی برای آشنایی با احیا و تغییر کاربری سازگار بناهای تاریخی بود. در این بخش، بسته‌ای آموزشی شامل حدود ۱۲ عنوان کتابچه و بروشور معرفی آثار تاریخی، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع‌دستی شهرستان‌های استان توزیع شد تا مطالعه و یادگیری پس از پایان تور نیز تداوم یابد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه گفت: همچنین مسابقه‌ای علمی بر اساس مطالب مطرح‌شده برگزار شد که در پایان، چهار نفر از برگزیدگان تندیس و لوح تقدیر دریافت کردند.

امرایی مدیرعامل مؤسسه میراث‌داران میلکان در خاتمه برنامه ضمن قدردانی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و مدرس برنامه، ابراز امیدواری کرد که پیوند آموزش نظری و تجربه میدانی در این تور، زمینه‌ای برای شناخت بهتر میراث کرمانشاه و تمرین مهارت‌های حرفه‌ای در محیط واقعی فراهم کرده باشد.

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