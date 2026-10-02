گردشگری در فرهنگ قرآنی ریشه الهی دارد/ سفر مورد توجه انبیا الهی بوده است

به‌گزارش میراث‌آریا، آیت‌الله سیدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه امروز یزد با اشاره به جایگاه گردشگری در فرهنگ قرآنی اظهار کرد: در فرهنگ قرآنی، گردشگری ریشه الهی دارد و حضرت ابراهیم، حضرت موسی و خضر نبی و حضرت عیسی(ع) در کنار رسالت، نبوت، پیامبری و هدایت، سفر و گردش را نیز مورد توجه قرار داده‌اند.

او با بیان اینکه نباید نگاه منفی کلی به گردشگری در جامعه وجود داشته باشد، افزود: گاهی گردشگری با عیاشی، خوش‌گذرانی و برهم زدن فرهنگ اجتماعی یکسان دانسته می‌شود، در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.

امام جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: گردشگری در فرهنگ اسلامی از جایگاه رفیعی برخوردار است و اگر در چارچوب دین، ارزش‌های اسلامی و قانون اجرا شود، می‌تواند از ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی و همچنین در زمینه تعامل با ملت‌های دیگر و تبیین ارزش‌های اسلامی مؤثر باشد.

مدرسی با تأکید بر ضرورت تقویت هویت ملی، ایرانی و اسلامی گفت: یکی از راه‌های تقویت این هویت، پذیرش گردشگران در چارچوب قانون و با رعایت موازین است و مسئولان حوزه گردشگری باید در این زمینه بسترهای لازم را فراهم کنند.

او ارتباط با گردشگران خارجی را یکی از راه‌های تبیین ارزش‌های مورد تأکید خود دانست و گفت: ارتباط با گردشگران خارجی می‌تواند از راه‌های مؤثر برای تبیین نجابت مردم، مظلومیت انقلاب و ارزش‌های اسلامی باشد و در این زمینه نیز باید موازین مورد توجه قرار گیرد.

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