به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی شنبه ۱۱مهر ۱۴۰۵ در جمع فعالان حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی استان، با قدردانی از حضور فعالان این حوزه اظهار کرد: همه فعالان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و تأسیسات گردشگری به‌عنوان بازوان صنعت گردشگری محسوب می‌شود و اگر امروز این صنعت به جایگاه و عظمت فعلی رسیده، نتیجه همدلی، تعامل و تلاش این مجموعه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران با اشاره به شعار امسال گردشگری با محوریت هوش مصنوعی، افزود: هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان یک بازو به صنعت گردشگری کمک کند، اما برای ارائه اطلاعات دقیق، نیازمند داده‌های درست و تخصصی هستیم و این داده‌ها را فعالان و کارشناسان حوزه گردشگری تولید می‌کنند.

او ادامه داد: اگر اطلاعات و داده‌های تخصصی گردشگری به‌درستی در اختیار هوش مصنوعی قرار گیرد، این فناوری می‌تواند در معرفی ظرفیت‌ها و خدمات گردشگری استان نقش مؤثری داشته باشد.

ایزدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در هفته گردشگری گفت: بیش از ۱۷ پروژه گردشگری در سراسر استان افتتاح شد که از جمله آن‌ها می‌توان به نخستین دهکده بوم‌گردی روستای زنگت نکا با بیش از ۳۲ واحد بوم‌گردی اشاره کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران، تصریح کرد: توسعه بوم‌گردی در روستاها می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی باشد و در کنار آن، موجب حفظ و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و گردشگری روستاها شود.

او با اشاره به صدور مجوز برای احداث واحدهای اقامتی گفت: با توجه به تأکید استاندار مازندران بر توسعه زیرساخت‌های اقامتی متناسب با توان اقتصادی مردم، مجوزهای اصولی احداث هتل‌های دو و سه ستاره در استان صادر شده است.

ایزدی افزود: تاکنون ۱۱ مجوز اصولی برای احداث هتل‌های دو و سه ستاره در استان صادر شده که می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی حوزه اقامت را تأمین کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه همه دستگاه‌های اجرایی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: مازندران ظرفیت‌های متنوعی در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن و بازرگانی دارد، اما توسعه گردشگری نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است و این موضوع تنها با ظرفیت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی محقق نمی‌شود.

او ادامه داد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها در زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری و همچنین فرهنگ‌سازی عمومی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی مشارکت داشته باشند.

ایزدی همچنین بر ضرورت ارائه راهکار در کنار پاسخ به استعلام‌ها تأکید کرد و گفت: اگر در پاسخ به یک استعلام اعلام می‌شود اقدامی امکان‌پذیر نیست، باید راه و شیوه‌ای نیز برای کمک به مردم و حفظ منافع عمومی ارائه شود.

مدیرکل گردشگری مازندران بیان کرد: تشکل‌های خصوصی، دوستداران میراث‌فرهنگی و سایر مجموعه‌های مرتبط نیز می‌توانند در حل تعارضات محلی و منافع مالکیتی نقش‌آفرینی کرده و برای رفع موانع موجود راهکار ارائه دهند.

او با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه گردشگری گفت: کارگروه‌ها زمانی می‌توانند در خدمت مردم باشند که خروجی و نتیجه عملی داشته باشند و مصوبات و مباحث مطرح‌شده در این نشست‌ها به مرحله اجرا و تحقق برسد.

ایزدی خاطرنشان کرد: نشست‌های علمی و تخصصی مقدمه کار هستند، اما زمانی می‌توان از عملکرد مطلوب سخن گفت که نتایج این نشست‌ها در میدان عمل دیده شود و انعکاس اقدامات و فعالیت‌ها، تصویر مناسبی از ظرفیت‌های گردشگری استان ارائه کند.

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