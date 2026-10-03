۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵

افتتاح پروژه‌های سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی

افتتاح پروژه‌های سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی

به مناسبت هفته گردشگری ۸ پروژه سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی افتتاح شد.

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کد خبر 1405071101249
سمیه محمدی
دبیر محمد آوخ

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