https://www.chtn.ir/x4wxZ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵ کد خبر 1405071101249 فیلم خبری افتتاح پروژههای سرمایهگذاری در خراسان جنوبی به مناسبت هفته گردشگری ۸ پروژه سرمایهگذاری در خراسان جنوبی افتتاح شد. دریافت 7 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071101249 سمیه محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها خراسان جنوبی هفته گردشگری سرمایهگذاری پروژه گردشگری پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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