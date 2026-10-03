به گفته میراث آریا، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از ناشنوایان اظهار کرد: امسال یک اعتبار ویژه برای ناشنوایان از طریق شورا در نظر گرفته بودیم که در خصوص کمک به تجهیز زیرساخت‌های آن‌ها بود. این اعتبار به مبلغ پنج میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد و اتفاقاً آن را تأمین کردیم و برای اردوها و اعزام تیم‌های ناشنوایان به مسابقات آسیایی و پارالمپیک اتریش نیز توانستیم بخشی از هزینه‌ها را از محل کمک‌های شهرداری تأمین کنیم که در کنار آن، به زیرساخت‌های ورزشی ناشنوایان نیز کمک کردیم.

۵هزار کیلومتر معبر در تهران شرایط مناسب‌سازی دارد

او درباره دیگر اقدامات انجام‌شده در ستاد مناسب‌سازی شهر تهران نیز گفت: نمایندگان و دبیران مناسب‌سازی مناطق و معاونان فنی مربوطه که راهبری این کار را در سطح شهر تهران انجام می‌دهند، اقدامات مختلفی انجام داده‌اند. شهرداری شهر تهران، غیر از معابر بزرگراهی، ۲۲ هزار کیلومتر معبر دارد که از این میزان، ۵هزار کیلومتر شرایط مناسب‌سازی برای آن‌ها فراهم است.

جعفری با بیان اینکه طبق برنامه، سیاست ما این است که این ۵هزار کیلومتر مناسب‌سازی شود، اظهار کرد: طبق برنامه قرار بود که در این برنامه پنج‌ساله، ۱۸۰۰ کیلومتر را عملیاتی کنیم. تا امروز ۱۳۰۰ کیلومتر آن اجرایی شده است؛ یعنی با اعتباراتی که داده شده، امسال نیز با وجود شرایط خاص جنگی، اقداماتی انجام شده است.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران افزود: سال گذشته نزدیک به ۹۱ تا ۹۲ درصد از اهدافمان را محقق کردیم و امسال نیز که نیمه اول سال تمام شده است، ۶۲ درصد عملیاتی شده است؛ یعنی برخی از مناطق ما صددرصد اعتبار و آن میزان کیلومتری را که لازم بوده است، انجام داده‌اند. برای مثال، در یک منطقه ۹ کیلومتر و در یک منطقه ۲۰ کیلومتر بود.

او گفت: ان‌شاءالله برنامه داریم که در متمم بودجه این موضوع را تمام کنیم، چراکه ظرفیت وجود دارد؛ و انشالله تا پایان سال به هدف برنامه پنج‌ساله‌مان نزدیک می‌شویم.

مناسب‌سازی هدفمند معابر در محلات

جعفری درباره برنامه هدفمند شهرداری برای مناسب‌سازی نیز اظهار کرد: برنامه ویژه‌ای که وجود دارد، این است که طبق یک برنامه، مناسب‌سازی را هدفمند انجام دهیم. برای مثال، خیابان‌هایی که در آن‌ها فرد دارای معلولیت زندگی می‌کند یا شرایطی برای او فراهم است، در اولویت قرار دهیم و مناسب‌سازی معابر را در مسیر هدفمند انجام دهیم.

افزایش ون‌های خدمت‌رسان به معلولان

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران درباره ون‌های خدمت‌رسان به افراد دارای معلولیت نیز گفت: پیش از این حدود ۸۰ ون داشتیم که خدمات ارائه می‌دادند و امسال هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی شورای شهر مصوب شد و در اختیار معاونت حمل‌ونقل و ترافیک قرار گرفت تا ان‌شاءالله بتوانیم ون‌های خدمت‌رسان به معلولان را نیز در شهر اضافه کنیم و در چرخه استفاده قرار بگیرند.

احداث ۵ پارک برای افراد اوتیسم و دارای اختلالات ذهنی

او درباره اقدامات انجام‌شده برای کودکان دارای اوتیسم نیز گفت: ما برای کودکان اوتیسم، امسال احداث پنج پارک را در دستور کار قرار دادیم که برخی از آن‌ها شروع شده و برخی نیز عملیاتی شده‌اند. فکر می‌کنم تا پایان سال نیز ان‌شاءالله این پنج پارک به بهره‌برداری برسند که برای کودکان و در واقع افراد دارای اختلال‌های ذهنی در نظر گرفته شده‌اند و بخشی از آن‌ها نیز مربوط به افراد دارای اوتیسم است که این نیز یک اقدام ویژه بوده است.

مناسب‌سازی پارک‌ها، ساختمان‌های شهرداری و مترو

جعفری ادامه داد: در خصوص خود مناسب‌سازی، در چند رسته اقداماتی انجام دادیم. برای مثال، در هر منطقه چند پارک را مشخص کردیم تا مناسب‌سازی آن‌ها انجام شود. همچنین مناسب‌سازی ساختمان‌های شهرداری را جزو اولویت‌ها قرار داده‌ایم و به هر منطقه اعلام شده تعدادی از ساختمان‌های شهرداری و از همه مهم‌تر، ایستگاه‌های مترو مناسب‌سازی شوند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران درباره برنامه ویژه مناسب‌سازی ایستگاه‌های مترو اظهار کرد: یک برنامه ویژه نیز در خصوص ایستگاه‌های مترو داریم تا این موضوع را ساختارمند کنیم و ان‌شاءالله در آینده، در قالب یک نقشه، این اطلاعات را به صورت آنلاین برای همه ارائه دهیم. ایستگاه‌هایی که شرایط مناسب‌سازی آن‌ها فراهم شده است، به صورت آنلاین و ثبت‌شده به مردم نشان داده شوند تا مردم بدانند کدام ایستگاه‌ها شرایط مناسب‌سازی برای آن‌ها را فراهم کرده‌اند.

بخش ویژه معلولان در سامانه ۱۳۷ پلاس

او افزود: در کنار این موارد، بخش ویژه‌ای را در سامانه ۱۳۷ پلاس برای معلولان پیش‌بینی کردیم که صرفاً برای این افراد است و ان‌شاءالله به‌زودی رونمایی می‌شود. این سامانه برای سفارش ون گرفته تا موضوعات مربوط به مناسب‌سازی معابر یا هر نکته‌ای که پیشنهاد داشته باشند، آماده خواهد بود.

دسترسی ویژه نابینایان و ناشنوایان به خدمات مجازی

جعفری درباره دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات مجازی شهرداری نیز گفت: در سامانه‌های خدمات مجازی شهرداری، مانند شهرزاد، برای نابینایان یا ناشنوایان شرایط ویژه و دسترسی را طراحی کردیم که ان‌شاءالله به شهرزاد نیز اضافه می‌شود. این بخش دارای استانداردهایی است و در واقع این افراد می‌توانند از آن استفاده کنند یا برای کسانی که ضعف بینایی دارند، بزرگنمایی شود.

عدالت شهری و استفاده از ظرفیت تشکل‌های معلولان

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حوزه عدالت شهری اظهار کرد: رویکرد این دوره به سمت عدالت شهری بوده است و در این مسئله نیز به صورت ویژه، اعتباراتی در معاونت شهرسازی ایجاد شده است. سعی کردیم با جلسات با نمایندگان بخش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و کمیته‌هایی که خود معلولان در راستاهای مختلف دارند، نیازها احصا شود.

او درباره برنامه‌های ویژه برای ناشنوایان گفت: برای ناشنوایان یک برنامه ویژه داریم؛ بیشتر در شهر باید علائم بصری برای آن‌ها توسعه پیدا کند که این موضوع را نیز در برنامه پیش‌بینی کرده‌ایم.

نصب تابلوی پارک خودروی معلولان در هر ۱۴۰۰ متر در دستور کار

جعفری در خصوص موضوع پارکینگ معلولان نیز اظهار کرد: در خصوص موضوع پارکینگ معلولان نیز برنامه ویژه‌ای داریم. در هر ۱۴۰۰ متر، یک تابلوی پارک معلولان پیش‌بینی خواهیم کرد که البته استاندارد جهانی آن حدود ۴۵۰ متر است، اما در تهران به دنبال این اقدام هستیم و با خود این افراد نیز توافق کرده‌ایم و در ادامه توافق خواهیم کرد. اکنون نیز این اقدام در حال انجام است و در دستور کار داریم.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران افزود: نکته دوم و برنامه‌ای که جدید است و ان‌شاءالله در دستور کار قرار دارد، این است که من از خود نهادهای مربوطه نیز خواستم که شروع به گزارش‌دهی و آماردهی کنند تا ما جلوی هر ساختمانی که یک فرد دارای معلولیت در آن زندگی می‌کند، یک علامت پارک معلولان پیش‌بینی کنیم؛ یعنی در خیابانی که خانه یک فرد دارای معلولیت در آن قرار دارد و نیاز داشته باشد، یک پارکینگ ویژه در مقابل آن ساختمان اختصاص دهیم.

او در پایان درباره لوح مناسب‌سازی زرین نیز گفت: با همراهی بهزیستی نصب لوح زرین برای اقدامات مناسب‌سازی پیش‌بینی شده است تا هم به این اقدامات ارج بنهیم و رتبه‌بندی کنیم.

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