به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی حداد روز جمعه ۱۰ مهرماه جاری در حاشیه برگزاری گشت یک‌روزه بافت‌گردی در بهبهان که با همکاری مؤسسه «به‌بانو» و همزمان با هفته گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: پیاده‌راه‌های شهرستان تاریخی بهبهان، محله محسنی‌ها، گود چهک، محله آوباقله، محله کارسرا و خانه‌های تاریخی ارجانیان بهترین محل برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری همگون با بافت تاریخی بهبهان هستند.

او با اشاره به ظرفیت معابر تاریخی بهبهان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی افزود: معابر تاریخی شهرستان بهبهان ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی بهبهان همچنین با اشاره به جایگاه منطقه تاریخی و فرهنگی این شهرستان بر ضرورت در نظر گرفتن پیوست فرهنگی در اجرای پروژه‌های خدماتی و عمرانی تأکید کرد و خواستار اجرایی شدن این موضوع شد.

حداد با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری در بافت تاریخی شهر گفت: راه‌اندازی گشت‌های گردشگری در بافت تاریخی شهر برای مسافران ضروری است و باید گشت‌های گردشگری بازار نیز از سوی واحدهای فرهنگی شهرستان ایجاد شود.

او درباره گشت یک‌روزه بافت‌گردی بهبهان که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد گفت: اهمیت این گشت در آشنایی با بافت تاریخی شهرستان بهبهان و عملکرد این اداره در صیانت و حفاظت بافت تاریخی و احیای آن توسط شهرداری و اداره میراث فرهنگی و مشارکت بخش خصوصی است.

به گفته حداد: این گشت با هدف آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی بهبهان و معرفی قابلیت‌های بافت تاریخی این شهر در حوزه گردشگری انجام شد.

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