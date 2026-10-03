۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷

ظرفیت‌های تاریخی بهبهان برای راه‌اندازی گشت‌های گردشگری معرفی شد

ظرفیت‌های تاریخی بهبهان برای راه‌اندازی گشت‌های گردشگری معرفی شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بهبهان بر راه‌اندازی گشت‌های گردشگری در بافت تاریخی این شهر تأکید کرد و گفت: پیاده‌راه‌ها و محله‌های تاریخی بهبهان ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری متناسب با هویت این بافت دارند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی حداد روز جمعه ۱۰ مهرماه جاری در حاشیه برگزاری گشت یک‌روزه بافت‌گردی در بهبهان که با همکاری مؤسسه «به‌بانو» و همزمان با هفته گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: پیاده‌راه‌های شهرستان تاریخی بهبهان، محله محسنی‌ها، گود چهک، محله آوباقله، محله کارسرا و خانه‌های تاریخی ارجانیان بهترین محل برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری همگون با بافت تاریخی بهبهان هستند.

او با اشاره به ظرفیت معابر تاریخی بهبهان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی افزود: معابر تاریخی شهرستان بهبهان ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی بهبهان همچنین با اشاره به جایگاه منطقه تاریخی و فرهنگی این شهرستان بر ضرورت در نظر گرفتن پیوست فرهنگی در اجرای پروژه‌های خدماتی و عمرانی تأکید کرد و خواستار اجرایی شدن این موضوع شد.

حداد با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری در بافت تاریخی شهر گفت: راه‌اندازی گشت‌های گردشگری در بافت تاریخی شهر برای مسافران ضروری است و باید گشت‌های گردشگری بازار نیز از سوی واحدهای فرهنگی شهرستان ایجاد شود.

او درباره گشت یک‌روزه بافت‌گردی بهبهان که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد گفت: اهمیت این گشت در آشنایی با بافت تاریخی شهرستان بهبهان و عملکرد این اداره در صیانت و حفاظت بافت تاریخی و احیای آن توسط شهرداری و اداره میراث فرهنگی و مشارکت بخش خصوصی است.

به گفته حداد: این گشت با هدف آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی بهبهان و معرفی قابلیت‌های بافت تاریخی این شهر در حوزه گردشگری انجام شد.

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کد خبر 1405071101253
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

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