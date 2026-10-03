۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷

برگزاری جشنواره خوراک اقوام و ملل در خانه زعیم ابویی زاهدان

برگزاری جشنواره خوراک اقوام و ملل در خانه زعیم ابویی زاهدان

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زاهدان از برگزاری جشنواره غذا و خوراک اقوام و ملل به مناسبت هفته گردشگری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، محمدعلی سپاهی روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت هفته گردشگری و با هدف معرفی غذا و خوراک بومی استان و دیگر و اقوام و ملل، جشنواره‌ای به همین عنوان در خانه زعیم ابویی برگزار می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زاهدان ضمن دعوت از عموم شهروندان برای شرکت در این جشنواره افزود: این برنامه با مشارکن سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود و انواع غذاهای بومی و محلی نیز پخت و به بازدیدکنندگان عرضه می شود.

او خاطرنشان کرد: در این برنامه، ضمن معرفی غذاها و خوراک‌های سنتی و بومی، تلاش می‌شود بخشی از فرهنگ غذایی و آداب و رسوم منطقه در فضایی صمیمی و خانوادگی به شهروندان و علاقه‌مندان معرفی شود.

به گفته سپاهی، این رویداد یازدهم مهرماه، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در خانه سنتی ابویی، واقع در خیابان شریعتی زاهدان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071101254
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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