درخشش هنرهای سنتی یزد در هفته فرهنگی ایران در روسیه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هفته فرهنگی ایران در روسیه از سوم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور و مشارکت هنرمندان و فعالان فرهنگی کشورمان آغاز شده و تا چهاردهم مهرماه در چهار شهر مسکو، سنت پترزبورگ، آستراخان و کازان ادامه دارد.

در این رویداد فرهنگی، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع از جمله نمایش آثار سینمایی منتخب و ویژه ایرانی، نمایشگاه نقاشی، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی هنرمندان ایرانی، نشست نظامی گنجوی و نشست‌های دانشگاهی برگزار می‌شود.

در بخش نمایشگاه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی این رویداد، چند اثر فاخر از صنایع‌دستی استان یزد ازجمله پارچه‌های دارایی، ترمه و زری اطلسی یزد با نظر و هماهنگی مسئولان روسیه به نمایش درآمده است.

ارائه این آثار، جلوه‌ای از ظرفیت‌های هنری و فرهنگی یزد را در معرض دید بازدیدکنندگان روس قرار داده و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، آثار صنایع‌دستی یزد با استقبال و توجه اهالی فرهنگ و هنر این کشور مواجه شده است.

حضور آثار فاخر صنایع‌دستی یزد در این رویداد بین‌المللی، فرصتی برای معرفی پیشینه، اصالت و تنوع هنرهای سنتی استان و همچنین بستری برای توسعه تعاملات فرهنگی و هنری میان ایران و روسیه به شمار می‌رود.

هفته فرهنگی ایران در روسیه تا چهاردهم مهرماه در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، آستراخان و کازان برگزار می‌شود.

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