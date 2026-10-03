به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری شنبه ۱۱ مهر، در جریان بازدید از یخدان میرفتاح که با هدف بررسی روند اجرای عملیات مرمتی، ارزیابی اقدامات انجام‌شده و پیگیری روند حفاظت از این اثر ارزشمند تاریخی انجام شد، بر ضرورت صیانت از بناهای شاخص و هویت‌ساز استان تاکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اهمیت یخدان میرفتاح به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته معماری بومی و دانش سنتی ایرانی در مدیریت و ذخیره‌سازی یخ و آب، اظهار کرد: حفظ و احیای این‌گونه آثار تاریخی علاوه بر صیانت از میراث ارزشمند گذشتگان، می‌تواند زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان را فراهم کند.

او در ادامه، روند پیشرفت عملیات مرمتی، کیفیت اجرای اقدامات فنی و نیازهای حفاظتی این بنای تاریخی را مورد بررسی قرار داد و بر اجرای دقیق برنامه‌های مرمتی مطابق با ضوابط و اصول فنی تاکید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت بخش‌های مختلف بنا، اقدامات انجام‌شده برای استحکام‌بخشی، حفاظت و مرمت اجزای آسیب‌دیده و همچنین برنامه‌های پیش‌رو برای تکمیل مراحل مرمت مورد ارزیابی قرار گرفت.

یخدان میرفتاح ملایر به عنوان تنها یخدان خشتی غرب کشور، یکی از آثار شاخص تاریخی استان همدان به شمار می‌رود که با برخورداری از ویژگی‌های منحصربه‌فرد معماری، نمادی از دانش بومی ایرانیان در بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی برای تامین و نگهداری یخ در فصول گرم سال است.

این اثر تاریخی که از جمله جاذبه‌های مهم فرهنگی و گردشگری شهرستان ملایر محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قرار گرفته و اجرای عملیات مرمتی آن با هدف حفاظت، احیا و بهره‌برداری مناسب از این میراث ارزشمند در دستور کار قرار دارد.

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