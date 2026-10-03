عکس روز ناسا از سلفی روی سیاره سرخ

به گزارش میراث آریا، مریخ‌نورد «کنجکاوی» (Curiosity) در روز مریخی ۱۹۴۳ از سفر اکتشافی خود روی سطح سیاره سرخ، این سلفی را در لبه جنوبی «ورا روبین ریج» (Vera Rubin Ridge) ثبت کرد.

به نقل از ناسا، روز خورشیدی مریخی حدود ۴۰ دقیقه از روز زمینی طولانی‌تر است. روز ۱۹۴۳ مأموریت کنجکاوی با تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸ در زمین مطابقت دارد.

این تصویر پانوراما که به صورت واقعیت مجازی ۳۶۰ درجه ارائه شده، ترکیبی از ۶۱ عکس است که توسط دوربین «MAHLI» مریخ‌نورد کنجکاوی ثبت شده‌اند.

فریم‌هایی که حاوی بازوی تصویربردار بودند حذف شده‌اند و پس‌زمینه گسترده به‌کاررفته توسط دوربین «Mastcam» کاوشگر در روز ۱۹۰۳ مریخی ثبت شده است. در بالای دکل کاوشگر و در موقعیتی بالاتر از Mastcam، محفظه دستگاه «ChemCam» که پرتو لیزر شلیک می‌کند، مانع از دیده شدن قله دوردست «کوه شارپ» (Mount Sharp) با ارتفاع پنج کیلومتر شده است.

مریخ‌نورد کنجکاوی در روز ۲۶ اوت ۲۰۲۶ به تقویم زمینی در مسیر حرکت خود از بستر «دهانه گیل» (Gale Crater) به سمت بالای دامنه کوه شارپ مجموعاً یک کیلومتر ارتفاع گرفت.

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