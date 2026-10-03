حمایت خیرین برای کاوش و احیای میراث تاریخی زاوه

به گزارش میراث آریا، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، با محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، امروز شنبه ۱۱ مهرماه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، موضوع مشارکت بخش خصوصی، خیران میراث‌فرهنگی و فعالان اقتصادی در حفاظت، کاوش، مرمت و احیای آثار تاریخی و فرهنگی استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و مدیرعامل کارخانه سیمان زاوه، با اشاره به ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، آمادگی این کارخانه را برای حمایت از فعالیت‌های میراث‌فرهنگی در شهرستان زاوه اعلام کرد.

زاوه از مناطق تاریخی خراسان رضوی است که در جنوب‌غربی این استان و در مسیر تربت‌حیدریه به گناباد قرار دارد.

او گفت: کارخانه سیمان زاوه آمادگی دارد از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود، هزینه‌های مربوط به کاوش‌های تاریخی در این شهرستان و همچنین اقدامات مرتبط با احیای آثار و ظرفیت‌های تاریخی آن را تقبل کند.

توکلی‌زاده بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیران و بخش خصوصی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

علی دارابی هم در این دیدار با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی و خیران در حوزه میراث‌فرهنگی، گفت: صیانت و نگهداری از میراث‌فرهنگی ایران بدون مشارکت مردم و انجمن‌های مردم‌نهاد ممکن نیست.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور افزود: یکی از رویکردهای مهم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استفاده از ظرفیت مردم، بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی برای حفاظت و احیای آثار تاریخی است.

او ادامه داد: هیئت امنایی کردن اماکن فرهنگی‌تاریخی را در دستور کار داریم و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی هر منطقه، زمینه مشارکت بیشتر مردم و بخش خصوصی در مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری فرهنگی از این اماکن فراهم شود.

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