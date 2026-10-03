به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر، پنجمین دوره «صدای نمایشنامه‌نویس» با هدف معرفی و خوانش آثار نمایشنامه‌نویسان، میزبان ۹ اثر نمایشی در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آثار این دوره به ترتیب زیر اجرا می‌شوند:

یکشنبه ۱۹ مهر: «کابوس‌های شبانه» نوشته رضا فیاضی

دوشنبه ۲۰ مهر: «و یک دریچه که از آن...» نوشته سمیرامیس بابایی

سه‌شنبه ۲۱ مهر: «دروغ ذهنی» نوشته سم شپارد، ترجمه حجت کاغذچی، مسلم آیینی

چهارشنبه ۲۲ مهر: «اصطبل» نوشته فرشید قلی‌پور

پنجشنبه ۲۳ مهر: «امتداد یک خاموشی» نوشته سارا الهیان

جمعه ۲۴ مهر: «ویرانشاه» نوشته میلاد حسینی

شنبه ۲۵ مهر: «موقتی‌ها» نوشته الیاس کاتبی، ترجمه بهروز قنبری‌حسینی

یکشنبه ۲۶ مهر: «خروشی زآن سوی آوردگاه» نوشته رحیم رشیدی‌تبار

دوشنبه ۲۷ مهر: «شب تمرین» نوشته نوید ترابی

این رویداد هر روز ساعت ۱۶ در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت اجراها را از سایت تیوال تهیه کنند.

همچنین طبق اطلاعیه منتشرشده، هر عضو کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر می‌توانند به انتخاب خود برای یک اجرا حضور افتخاری داشته باشند.

عزیزان برای رزرو و هماهنگی بیشتر با روابط عمومی کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر هماهنگ کنند.

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