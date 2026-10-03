۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲

«صدای نمایشنامه‌نویس» با اجرای ۹ نمایشنامه در خانه تئاتر

«صدای نمایشنامه‌نویس» با اجرای ۹ نمایشنامه در خانه تئاتر

پنجمین دوره رویداد «صدای نمایشنامه‌نویس» با اجرای ۹ نمایشنامه از نویسندگان مختلف، از ۱۹ تا ۲۷ مهرماه، هر روز ساعت ۱۶ در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر، پنجمین دوره «صدای نمایشنامه‌نویس» با هدف معرفی و خوانش آثار نمایشنامه‌نویسان، میزبان ۹ اثر نمایشی در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آثار این دوره به ترتیب زیر اجرا می‌شوند:

یکشنبه ۱۹ مهر: «کابوس‌های شبانه» نوشته رضا فیاضی

دوشنبه ۲۰ مهر: «و یک دریچه که از آن...» نوشته سمیرامیس بابایی

سه‌شنبه ۲۱ مهر: «دروغ ذهنی» نوشته سم شپارد، ترجمه حجت کاغذچی، مسلم آیینی

چهارشنبه ۲۲ مهر: «اصطبل» نوشته فرشید قلی‌پور

پنجشنبه ۲۳ مهر: «امتداد یک خاموشی» نوشته سارا الهیان

جمعه ۲۴ مهر: «ویرانشاه» نوشته میلاد حسینی

شنبه ۲۵ مهر: «موقتی‌ها» نوشته الیاس کاتبی، ترجمه بهروز قنبری‌حسینی

یکشنبه ۲۶ مهر: «خروشی زآن سوی آوردگاه» نوشته رحیم رشیدی‌تبار

دوشنبه ۲۷ مهر: «شب تمرین» نوشته نوید ترابی

این رویداد هر روز ساعت ۱۶ در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت اجراها را از سایت تیوال تهیه کنند.

همچنین طبق اطلاعیه منتشرشده، هر عضو کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر می‌توانند به انتخاب خود برای یک اجرا حضور افتخاری داشته باشند.

عزیزان برای رزرو و هماهنگی بیشتر با روابط عمومی کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر هماهنگ کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071101264
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha