به گزارش میراث آریا، اوایل سال جاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد قرار است تراکنش‌هایی که از کارت اضطراری جایگاه‌های سوخت انجام می‌شود، شناسه‌دار شود. در آن زمان اعلام شد که این طرح ابتدا در تهران و در دو جایگاه سوخت به صورت پایلوت اجرا خواهد شد.

هدف از اجرای این طرح، قابل ردیابی شدن کارت اضطراری سوخت عنوان شده است تا در صورت مراجعه فرد به جایگاه و استفاده از کارت اضطراری، مشخص باشد چه شخصی و با چه مشخصاتی از این کارت استفاده کرده است.

کارت آزاد جایگاه در اختیار مردم قرار می‌گیرد

با شناسه‌دار شدن کارت آزاد جایگاه، اختیار کارت از جایگاه‌دار گرفته شده و به خود مردم داده می‌شود. به این معنا که دیگر محدودیتی روی کارت آزاد جایگاه اعمال نمی‌شود، بلکه هر فردی که به جایگاه مراجعه می‌کند، ابتدا احراز هویت شده و سپس متناسب با سیاستی که برای مصرف او اعمال شده است، امکان سوخت‌گیری خواهد داشت.

پیش از این نیز این طرح در یکی دو جایگاه تهران به صورت آزمایشی در حال اجرا بود تا در ادامه به کل کشور تسری پیدا کند. بر اساس این طرح، هر فردی که به جایگاه مراجعه می‌کند، ابتدا احراز هویت می‌شود و متناسب با سیاست مصرفی که برای او اعمال شده، سوخت‌گیری انجام می‌دهد.

در همین راستا، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران چندی پیش از آغاز اجرای آزمایشی طرح «شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطرار جایگاه‌ها» در ۵۴ جایگاه منتخب شهر تهران خبر داد.

بر اساس اعلام این شرکت، اجرای این طرح در راستای تحقق اهداف هوشمندسازی نظام توزیع سوخت انجام شده و هدف آن تسهیل فرآیند سوخت‌گیری، کاهش صف‌های انتظار، افزایش شفافیت و فراهم کردن زمینه مدیریت بهینه مصرف سوخت است.

در فرآیند جدید، متقاضی می‌تواند با قرار دادن کارت بانکی شخصی خود در دستگاه کارت‌خوان (POS) و پس از احراز هویت، بدون واسطه سوخت‌گیری کند. این شیوه می‌تواند سرعت سوخت‌گیری را افزایش داده و از تصدی‌گری جایگاه‌داران در این فرآیند بکاهد. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد سهم سوخت‌گیری کشور از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود.

نحوه سوخت‌گیری با کارت اضطراری جدید

اجرای طرح جدید علاوه بر تسهیل سوخت‌گیری، با هدف ایجاد شفافیت در داده‌های هویتی و مکانی و همچنین بسترسازی برای اجرای سیاست‌های بهینه مدیریت مصرف و جلوگیری از انحراف مصرف انجام می‌شود.

از این پس، سوخت‌گیری با کارت اضطراری در جایگاه‌ها با پوزهای جدید انجام می‌شود. متقاضی ابتدا کارت بانکی خود را در پوز قرار می‌دهد و پس از انتخاب دقیق لیتراژ مورد نیاز، میزان سوخت مورد نظر را به متصدی اعلام می‌کند؛ برای مثال، ۱۰ لیتر.

سپس رمز کارت بانکی وارد می‌شود و بلافاصله یک رمز چهاررقمی تولید خواهد شد. پس از این مرحله، کارت سوخت اضطراری جایگاه وارد دستگاه شده و رمز چهاررقمی وارد می‌شود. این روش جدید فقط برای تولید رمز کارت اضطراری است و سوخت‌گیری هوشمند فقط با یک رمز انجام می‌شود.

طبق گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت، طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری سوخت در برخی جایگاه‌های تهران اجرا شده و قرار است تا سه ماه آینده در سراسر کشور اجرا شود.

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