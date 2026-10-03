به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز پنجشنبه ۹ مهرماه، محمدصالح جوکار به همراه مدیرکل، معاونان و جمعی از مسئولان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، از موزه بزرگ یزد، پروژه بازار و طرح‌های مرمتی مجموعه امیرچقماق و بقعه ستی‌فاطمه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های مرمتی این مجموعه‌ها قرار گرفت.

در این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی، روند مرمت و بازسازی بناهای تاریخی و مسائل و موانع موجود در مسیر تکمیل پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های در دست اقدام، رفع مشکلات و دغدغه‌های مغازه‌داران و مردم را از اولویت‌های این پروژه‌ها دانست و خواستار پیگیری جدی برای رفع موانع و تکمیل هرچه سریع‌تر فعالیت‌های عمرانی و مرمتی شد.

جوکار همچنین بر استمرار عملیات مرمت و بازسازی مجموعه‌های تاریخی مورد بازدید تأکید کرد و خواستار هماهنگی و پیگیری دستگاه‌های مرتبط برای پیشبرد و تکمیل این طرح‌ها شد.

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