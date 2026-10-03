به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز اسکندرنیا شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در نشست فعالان گردشگری این شهرستان که به مناسبت هفته گردشگری در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد، با اشاره به سه مأموریت اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: امروز باید در حوزه گردشگری، چالش‌ها و آسیب‌های این بخش را بررسی کنیم و به یک خروجی مشخص و قابل اجرا برسیم تا نتیجه جلسات صرفاً به سخنرانی، وعده و قول محدود نشود.

فرماندار شهرستان ساری با بیان اینکه فرهنگ مهمان‌نوازی از ویژگی‌های ریشه‌دار مردم مازندران است، افزود: استان مازندران در فرهنگ، سنت و میراث خود، سابقه دیرینه‌ای در مهمان‌پذیری دارد و مردم این استان در مقاطع مختلف، از جمله در شرایط دشوار، این روحیه را به نمایش گذاشته‌اند.

او ادامه داد: در کنار این ظرفیت فرهنگی، باید زمینه‌ای فراهم شود که حضور مسافران در استان به رونق اقتصادی منجر شود و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف گردشگری از جمله هتل، هتل‌آپارتمان، بوم‌گردی، واحدهای پذیرایی، رستوران‌ها و سفره‌خانه‌ها با موانع غیرضروری مواجه نباشد.

اسکندرنیا با اشاره به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سرعت بالای تورم تصریح کرد: سرمایه‌گذار برای ایجاد یک واحد گردشگری، هزینه‌های سنگینی برای زمین، احداث، تجهیز، تأسیسات و طراحی پرداخت می‌کند و نباید پس از انجام این سرمایه‌گذاری، با موانع و بروکراسی‌های غیرضروری مواجه شود.

فرماندار ساری بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: قانون باید رعایت شود، اما دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون، تسهیل‌کننده فعالیت سرمایه‌گذاران باشند و با بروکراسی‌های طولانی، فرصت سرمایه‌گذاری را از بین نبرند.

او افزود: باید مشکلات فعالان گردشگری شهرستان احصا شود و برای هر یک از آنها راهکار مشخص ارائه شود تا شاهد برخوردهای چندگانه با سرمایه‌گذاران نباشیم.

ساری نیازمند نگاه توسعه‌ای است

اسکندرنیا با اشاره به ظرفیت‌های متعدد این شهرستان، گفت: ساری به‌عنوان مرکز استان، از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری برخوردار است، اما بخشی از این ظرفیت‌ها تاکنون به‌درستی دیده و معرفی نشده است.

فرماندار ساری ادامه داد: برخورداری از دریا، جلگه و جنگل در یک شهرستان، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است و باید از این سه اقلیم برای جذب گردشگر و ایجاد ارزش اقتصادی استفاده کنیم.

او همچنین به ظرفیت‌های تاریخی و میراثی این شهرستان اشاره کرد و گفت: ساری از پیشینه تاریخی و تمدنی ارزشمندی برخوردار است و آثار تاریخی متعددی در مناطق مختلف شهرستان وجود دارد که می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

اسکندرنیا با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و زیرساخت‌ها افزود: اگر مرمت آثار تاریخی انجام نشود، این آثار تخریب می‌شوند؛ اگر از حوزه گردشگری حمایت نشود، گردشگر وارد این مناطق نمی‌شود و اگر گردشگر وارد شود، نباید با موانع غیرضروری مواجه شود.

توسعه گردشگری با تکمیل زیرساخت‌ها

فرماندار ساری با اشاره به طرح‌های زیرساختی در دست اجرا در این شهرستان، اظهار کرد: پروژه‌هایی مانند کنارگذر ساری، مسیرهای ارتباطی، آزادراه ساری ـ قائم‌شهر و راه‌آهن ساری- سمنان، در صورت تکمیل، می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و گردشگری شهرستان ایفا کنند.

او با بیان اینکه ساری در مسیر کریدورهای ارتباطی مهم کشور قرار دارد، افزود: مسیر ساری ـ کیاسر ـ سمنان از مسیرهای مهم ارتباطی است و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند دسترسی به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان را تسهیل کند.

اسکندرنیا همچنین از برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی و درختکاری ورودی‌های شهرستان خبر داد و گفت: باید از ظرفیت فعالان محیط‌زیست و دوستداران جنگل نیز در اجرای برنامه‌های مرتبط با حفظ طبیعت و توسعه گردشگری پایدار استفاده کنیم.

ضرورت تجاری‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی

فرماندار ساری با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی ساری، بر ضرورت پیوند میان کشاورزی، فرهنگ بومی و گردشگری تأکید کرد و گفت: برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره نارنگی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های شهرستان و تجاری‌سازی محصولات بومی کمک کند.

او افزود: هدف از برگزاری چنین رویدادهایی نباید صرفاً برگزاری یک برنامه باشد، بلکه باید به دنبال ایجاد ارزش اقتصادی، معرفی محصول، توسعه بازار و پیوند آن با گردشگری باشیم.

از «مسافر» به «گردشگر» برسیم

فرماندار ساری در بخش دیگری از سخنان خود با تفکیک مفهوم مسافر و گردشگر گفت: باید میان کسی که صرفاً از یک مسیر عبور می‌کند و گردشگری که در مقصد اقامت، خرید و هزینه می‌کند تفاوت قائل شویم.

او تصریح کرد: اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم، سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری فعال شود و ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان را به شکل مناسبی معرفی کنیم، می‌توانیم از حضور مسافران، گردشگر واقعی ایجاد کنیم و سهم گردشگری را در اقتصاد شهرستان افزایش دهیم.

فرماندار ساری در پایان تأکید کرد: فرمانداری در چارچوب وظایف و اختیارات خود، آمادگی دارد مطالبات و مشکلات فعالان گردشگری را احصا و برای رفع موانع موجود از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استان استفاده کند.

اسکندرنیا خاطرنشان کرد: هدف باید این باشد که با همکاری مجموعه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان گردشگری، موانع توسعه برطرف شود و ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ساری در مسیر توسعه گردشگری شهرستان قرار گیرد.

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