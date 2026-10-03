به گزارش میراث آریا، کیف پول الکترونیکی پیش از این در قالب «کیف پول ایران» در نظام پرداخت کشور معرفی شده بود؛ ابزاری که بانک مرکزی آن را مکمل شبکه موجود پرداخت می‌داند و هدف از ایجاد آن، تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت، انجام تراکنش‌های خرد و کاهش وابستگی به یک مسیر مشخص در شبکه پرداخت عنوان شده است.

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، کیف پول ایران قرار نیست جایگزین کیف پول‌های کسب‌وکاری شود، بلکه به‌عنوان یکی از اجزای مکمل نظام پرداخت کشور فعالیت خواهد کرد. این ابزار به‌ویژه برای تراکنش‌های خرد و کم‌ریسک طراحی شده و امکان انتقال وجه با استفاده از شماره تلفن همراه دریافت‌کننده را نیز فراهم می‌کند.

بازنشستگان در صف استفاده از کیف پول

در جدیدترین اظهارات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ورود کیف پول به فرآیند پرداخت مستمری بازنشستگان خبر داده است.

به گفته احمد میدری، در پایان مهرماه، حداقل برای یک استان کیف پول را طراحی می‌کنیم و ویژگی کیف پول این است که دیگر پرداخت‌ها چند روز متوالی طول نمی‌کشد و در یک روز مستمری بازنشستگان پرداخت می‌شود.

او همچنین با اشاره به تجربه استفاده از کیف پول برای گروه‌های دیگر گفت که کیف پول برای اقشار مختلف ایجاد شده و برخی صنایع، کارخانه‌ها یا شرکت‌های بزرگ نیز از این ابزار برای کارکنان خود استفاده کرده‌اند که به گفته میدری، حداقل پنج درصد قدرت خرید آن‌ها افزایش پیدا کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرده است که با ایجاد کیف پول برای بازنشستگان نیز قدرت خرید این افراد پنج درصد افزایش پیدا کند.

بر این اساس، آنچه در طرح مورد اشاره وزیر کار اهمیت دارد، صرفاً تغییر محل واریز مستمری نیست؛ بلکه قرار است کیف پول به ابزاری برای تسریع پرداخت‌ها و همچنین ایجاد امکان استفاده از ظرفیت‌های حمایتی در کنار پرداخت‌های معمول تبدیل شود.

کیف پول چگونه کار می‌کند؟

بانک مرکزی در زمان معرفی کیف پول ایران اعلام کرده بود که این ابزار با هدف ساده‌سازی بخشی از تراکنش‌های پرداخت ایجاد شده است؛ بطوریکه مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته بود کاربر برای انتقال وجه از طریق این کیف پول، صرفاً به شماره تلفن همراه دریافت‌کننده و مبلغ موردنظر نیاز دارد و نیازی به وارد کردن اطلاعاتی مانند شماره کارت، شبا یا رمز پویا ندارد.

در عین حال، کیف پول ایران به پرداخت‌های روزمره محدود نمی‌شود. بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که بخشی از حقوق، مزایا و مستمری حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی نیز می‌تواند از طریق این ابزار پرداخت شود. البته در این فرآیند، تأیید و رضایت حقوق‌بگیر یا مستمری‌بگیر مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، کاربر در صورت دریافت منابع در کیف پول نیز می‌تواند موجودی خود را به یکی از حساب‌های بانکی خود منتقل کند؛ بنابراین قرار نیست منابع فرد صرفاً در کیف پول باقی بماند و امکان انتقال آن به حساب بانکی نیز پیش‌بینی شده است.

از رفاهیات کارمندان تا مستمری بازنشستگان

کیف پول الکترونیکی طی ماه‌های اخیر کاربردهای متنوع‌تری پیدا کرده است. در شهریورماه نیز دستورالعمل پرداخت بخشی از رفاهیات کارکنان دولت از طریق «کیف پول ایران» ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، بخشی از کمک‌های رفاهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند با رضایت آن‌ها به کیف پول ایران واریز شود. همچنین برای این پرداخت حداقل مبلغ ماهانه یک میلیون تومان تعیین شده و سقف پرداخت تابع ضوابط اجرای ی قوانین بودجه سنواتی اعلام شده است. استفاده از این سازوکار نیز اجباری نیست و انتقال وجه به کیف پول بر اساس درخواست و رضایت مشمول انجام می‌شود.

در همین چارچوب، بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود که با تأکید دولت، بخشی از تراکنش‌های مرتبط با حقوق، مزایا و مستمری حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی می‌تواند از طریق کیف پول ایران انجام شود. این موضوع نشان می‌دهد کیف پول به‌تدریج از یک ابزار صرفاً پرداختی به بستری برای توزیع بخشی از منابع حمایتی و رفاهی نیز تبدیل می‌شود.

چرا پرداخت مستمری از مسیر کیف پول؟

یکی از نکات مهم در اظهارات میدری، ارتباط میان کیف پول و زمان‌بندی پرداخت مستمری است. وزیر کار گفته است یکی از ویژگی‌های این روش آن است که پرداخت‌ها دیگر چند روز متوالی طول نمی‌کشد و مستمری بازنشستگان در یک روز پرداخت خواهد شد.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که پرداخت مطالبات افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری به‌صورت مرحله‌ای انجام شده است. طبق اظهارات میدری، معوقات فروردین‌ماه در شهریورماه پرداخت شده و پرداخت معوقات اردیبهشت‌ماه برای گروه‌هایی در مهرماه و آبان ماه انجام خواهد شد.

بنابراین، در مدل مورد نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کیف پول قرار است علاوه بر ایجاد یک مسیر جدید برای پرداخت، امکان مدیریت متمرکزتر و سریع‌تر پرداخت مستمری را نیز فراهم کند.

سقف‌های کیف پول و امکان انتقال موجودی

البته کیف پول ایران برای تراکنش‌های خرد طراحی شده و محدودیت‌هایی نیز دارد. طبق توضیحات بانک مرکزی، سقف مانده کیف پول ایران در حال حاضر ۱۵ میلیون تومان و سقف هر تراکنش انتقال وجه پنج میلیون تومان تعیین شده است؛ کف تراکنش نیز هزار تومان است.

با این حال، این سقف‌ها به معنای محدود شدن منابع دریافتی افراد به کیف پول نیست؛ چراکه بانک مرکزی تأکید کرده است کاربران می‌توانند موجودی کیف پول خود را به حساب بانکی‌شان منتقل کنند. همچنین در زمینه انتقال حقوق و مستمری، رضایت حقوق‌بگیر یا مستمری‌بگیر شرط استفاده از این مسیر عنوان شده است.

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