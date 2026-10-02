به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این جشنواره با حضور علیرضا محمودی شهردار اراک، حسین محمودی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، چقایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان اراک، همتی بخشدار معصومیه، قناتی شهردار کارچان، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای ابراهیم‌آباد، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای موت‌آباد، جمعی از مسئولان، اهالی روستا و علاقه‌مندان به فرهنگ و گردشگری روستایی برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک افزود: برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و خوراک‌های سنتی روستای ابراهیم‌آباد بود و شرکت‌کنندگان با بخشی از جاذبه‌ها و داشته‌های فرهنگی منطقه آشنا شدند.

او ادامه داد: در این جشنواره جلوه‌هایی از فرهنگ، آداب و رسوم، سبک زندگی روستایی و هنرهای بومی به نمایش گذاشته شد و تولیدات و دستاوردهای محلی در فضایی صمیمی و فرهنگی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

در پایان این مراسم، از برگزیدگان مسابقات و جمعی از فعالان حوزه غذا، صنایع‌دستی و گردشگری با اهدای جوایز تقدیر به عمل آمد.

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