به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از بناهای تاریخی و مذهبی استان، اظهار کرد: امام‌زاده سلطان سیداحمد هزاوه از بناهای ارزشمند منطقه به شمار می‌رود و حفاظت و مرمت اصولی آن نیازمند استمرار اقدامات تخصصی و همکاری همه دستگاه‌ها و متولیان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: در این بازدید، ضمن بررسی روند اجرای عملیات مرمتی، موضوعات و چالش‌های پیش‌روی پروژه از جمله مسائل مرتبط با حفاظت کالبدی بنا و ادامه اقدامات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای پیشبرد مطلوب پروژه مطرح شد.

او با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی و حفاظتی در تمامی مراحل مرمت گفت: مرمت این بنای ارزشمند باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ اصالت و هویت تاریخی بنا، زمینه بهره‌برداری شایسته و ماندگار از آن برای نسل‌های آینده فراهم شود.

محمودی همچنین بر اهمیت همکاری هیئت امنا، متولیان محلی و دستگاه‌های مرتبط در روند حفاظت و مرمت امام‌زاده سلطان سیداحمد هزاوه تأکید کرد و گفت: رفع موانع و چالش‌های موجود، نیازمند هماهنگی و همراهی همه مجموعه‌های مسئول است.

در این بازدید، اعضای هیئت امنای امام‌زاده سلطان سیداحمد هزاوه نیز ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه، دیدگاه‌ها و مسائل موجود را مطرح کردند و بر تداوم همکاری برای تکمیل اقدامات مرمتی و حفاظت از این بنای ارزشمند تأکید شد.



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