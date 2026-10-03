به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرید جواهرزاده امروز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: براساس مصوبات ستاد بزرگداشت هفته گردشگری استان و با توجه به برگزاری اختتامیه جشنواره ملی سرآمد در مشهد مقرر شد از شرکت های دانش بنیان و صنایع خلاق مرتبط در این رویداد استفاده شود و ظرفیت‌های گردشگری و زیست بوم صنایع خلاق به نمایش گذاشته شود.

رئیس مرکز نواوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: براین اساس نمایندگانی از شرکت‌ها و هنرمندان تحت پوشش شامل پلتفرم اقامت ۲۴، مرکز رزرواسیون ملی اقامت، شرکت زندگی پویاسوشیان در حوزه گردشگری تندرستی و هم‌چنین هنرمندانی در حوزه های سفال و سرامیک، نساجی سنتی و بسته‌بندی‌های فاخر شامل شرکت بازرگانان پارسیان راویان، منسوجات دستباف مدام و آفرینش‌های هنری موحد در این نمایشگاه حضور داشتند.

علی اصغر نخعی‌راد نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، اصغرنورالله‌زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از روسای دانشگاه‌ها و پارک‌های علم وفناوری کشور به همراه مدیران معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر مسولان و مدیران زیست بوم نوآوری و فناوری از غرفه این مرکز بازدید کردند.

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