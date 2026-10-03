۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۰

به‌مناسبت هفته بزرگداشت گردشگری صورت گرفت:

برپایی پاویون شرکت‌های گردشگری و صنایع خلاق در جشنواره ملی سرآمد

برپایی پاویون شرکت‌های گردشگری و صنایع خلاق در جشنواره ملی سرآمد

رئیس مرکز نواوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: در اختتامیه دومین دوره «جشنواره ملی سرآمد» که با معرفی و تجلیل از برترین‌های زیست بوم دانش بنیان، فناوری و نوآوری کشور شرکت های فعال حوزه گردشگری و صنایع خلاق خراسان رضوی در قالب پاویون مرکز نواوری و خانه خلاق میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان در دانشگاه فردوسی برپا شد و در معرض بازدید شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرید جواهرزاده امروز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: براساس مصوبات ستاد بزرگداشت هفته گردشگری استان و با توجه به برگزاری اختتامیه جشنواره ملی سرآمد در مشهد مقرر شد از شرکت های دانش بنیان و صنایع خلاق مرتبط در این رویداد استفاده شود و ظرفیت‌های گردشگری و زیست بوم صنایع خلاق به نمایش گذاشته شود.

 رئیس مرکز نواوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: براین اساس نمایندگانی از شرکت‌ها و هنرمندان تحت پوشش شامل پلتفرم اقامت ۲۴، مرکز رزرواسیون ملی اقامت، شرکت زندگی پویاسوشیان در حوزه گردشگری تندرستی و هم‌چنین هنرمندانی در حوزه های سفال و سرامیک، نساجی سنتی و بسته‌بندی‌های فاخر شامل شرکت بازرگانان پارسیان راویان، منسوجات دستباف مدام و آفرینش‌های هنری موحد در این نمایشگاه حضور داشتند.

علی اصغر نخعی‌راد نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، اصغرنورالله‌زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و  جمعی از روسای دانشگاه‌ها و پارک‌های علم وفناوری کشور به همراه مدیران معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر مسولان و مدیران زیست بوم نوآوری و فناوری  از غرفه این مرکز بازدید کردند.

برپایی پاویون شرکت‌های گردشگری و صنایع خلاق در جشنواره ملی سرآمد

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کد خبر 1405071101277
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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