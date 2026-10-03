رالی تور کمپر و کاروان با رویکرد سفرهای مسئولانه در مسیر تهران- کیاشهر آغاز شد

به گزارش میراث آریا، این رویداد ۳ روزه، از امروز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با هفته گردشگری و با حضور ۴۰ دستگاه خودرو کمپر و کاروان و جمعی از علاقه‌مندان به سفرهای گروهی و خانوادگی از محل پارکینگ محوطه گردشگری آبشار تهران آغاز به‌کار کرد.

توسعه گردشگری خودرویی و سفرهای جاده‌ای، ترویج فرهنگ کمپینگ، معرفی ظرفیت‌های گردشگری مسیر تهران تا کیاشهر، ایجاد زمینه برای تجربه سفر گروهی برای اعضای کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، ارتقای فرهنگ سفرهای مسئولانه و پایدار و همچنین حفاظت از محیط زیست زیبای کشورمان، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رالی‌تور است.

شرکت‌کنندگان در طول مسیر تهران تا کیاشهر و روزهای برگزاری این رالی، علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری و طبیعی مسیر، در برنامه‌های فرهنگی و محیط‌زیستی نیز مشارکت خواهند داشت.

پاکسازی طبیعت و جمع‌آوری زباله از محیط زیست و برگزاری مسابقات آشپزی در طبیعت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این تور سه‌روزه است که با هدف تقویت مسئولیت‌پذیری گردشگران و توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست اجرا می‌شود.

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