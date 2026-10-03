به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت احیای آیین‌ها و سنت‌های بومی اظهار کرد: اجرای آیین‌های سنتی در رویدادهای گردشگری، علاوه بر ایجاد فضای شاد و خاطره‌انگیز برای گردشگران، نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی و ظرفیت‌های ناملموس روستاها دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک افزود: یکی از بخش‌های جذاب و مورد استقبال جشنواره ابراهیم‌آباد، اجرای آیین سنتی چوق‌بازی بود؛ رسمی قدیمی که در گذشته در مجالس شادی و جشن‌های روستا اجرا می‌شد و بخشی از فرهنگ، خاطرات و هویت اجتماعی مردم ابراهیم‌آباد به شمار می‌آمد.

او ادامه داد: احیای چنین آیین‌هایی به معنای زنده نگه‌داشتن بخشی از حافظه فرهنگی مردم منطقه است و می‌تواند در کنار ظرفیت‌هایی همچون قنات جهانی ابراهیم‌آباد، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، صنایع‌دستی و غذاهای محلی، به غنای تجربه گردشگران و رونق گردشگری فرهنگی روستا کمک کند.

خسروی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی، فرصتی ارزشمند برای معرفی میراث ناملموس و ایجاد پیوند میان نسل‌های مختلف است و تلاش می‌شود با مشارکت مردم محلی، زمینه استمرار و احیای بیشتر این آیین‌ها در روستاهای شهرستان اراک فراهم شود.

چوق‌بازی در جشنواره ابراهیم‌آباد، روایتی زنده از گذشته‌ای بود که این‌بار در قاب گردشگری فرهنگی، دوباره جان گرفت.



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