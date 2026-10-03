۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳

هوش مصنوعی در خدمت گردشگری/ برگزاری دوره تخصصی «کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری» در اراک

هوش مصنوعی در خدمت گردشگری/ برگزاری دوره تخصصی «کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری» در اراک

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از برگزاری دوره آموزشی و تخصصی «کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری» به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توسعه صنعت گردشگری گفت: دوره آموزشی «کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری» با هدف آشنایی فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری با ظرفیت‌های هوش مصنوعی و نقش آن در تحول خدمات گردشگری، طی روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه در سالن جلسات پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: این دوره با تمرکز بر معرفی کاربردهای عملی هوش مصنوعی در حوزه‌هایی همچون بازاریابی و تبلیغات گردشگری، تولید محتوای تخصصی، معرفی و تبلیغ جاذبه‌های گردشگری، ارتباط با گردشگران و ارتقای کیفیت ارائه خدمات برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین و ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، خلاقیت و رقابت‌پذیری فعالان صنعت گردشگری و همچنین ایجاد تجربه‌ای نوین برای گردشگران باشد.

مرزبان با تأکید بر ضرورت توانمندسازی فعالان این حوزه اظهار کرد: آشنایی با فناوری‌های روز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه، یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری و حرکت این صنعت به سمت خدمات هوشمند و نوآورانه است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: این برنامه به مناسبت هفته گردشگری و با برگزاری مؤسسه ساتراس و همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی برگزار می‌شود و فرصتی برای تبادل تجربه، ارتقای دانش و آشنایی بیشتر فعالان گردشگری با قابلیت‌های کاربردی هوش مصنوعی خواهد بود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی بتواند مسیر بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین را در صنعت گردشگری استان هموار کرده و زمینه توسعه کسب‌وکارهای خلاق و فناورانه در این حوزه را فراهم کند.

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کد خبر 1405071101280
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

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