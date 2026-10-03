مجتمع گردشگری نحل احمر دلیجان همزمان با هفته گردشگری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح مجتمع گردشگری نحل احمر دلیجان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری یکی از اولویت‌های اصلی استان مرکزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان‌هاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: افتتاح این مجموعه در ایام هفته گردشگری، بیانگر نقش مهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری و افزایش ظرفیت‌های خدماتی استان است و می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و بهره‌مندی جوامع محلی از منافع اقتصادی این صنعت را فراهم کند.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری گفت: مجموعه‌هایی همچون مجتمع گردشگری نحل احمر، علاوه بر ایجاد زیرساخت مناسب برای ارائه خدمات به گردشگران، در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های شهرستان دلیجان نیز نقش مؤثری دارند.

محمودی ادامه داد: شهرستان دلیجان به واسطه برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و طرح‌هایی که به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری منجر شود، حمایت می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های استان مرکزی، تقدیر از فعالان این حوزه و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و جوامع محلی است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد افزایش سهم گردشگری در اقتصاد استان باشیم.

مجتمع گردشگری نحل احمر دلیجان با هدف ارائه خدمات مناسب به گردشگران و مسافران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری منطقه، همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری به بهره‌برداری رسید.



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