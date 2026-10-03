به گزارش میراث آریا، رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تا پایان برنامه باید تمام کارت‌های سوخت به کارت بانکی افراد متصل شوند. با هماهنگی‌ها و پیگیری‌هایی که کمیسیون انرژی در جلسات متعدد با حضور معاونین وزارت اقتصاد، وزارت نفت، سازمان برنامه و سایر دستگاه‌ها انجام داده است، مقرر شده بر اساس ماده ۴۶ برنامه هفتم این کار انجام شود.

او در ادامه اظهار کرد: قبلا این طرح به صورت آزمایشی اجرا شد. از ابتدای مهرماه اجرای این طرح در پنج استان آغاز شده و به تدریج در هر یک از این استان‌ها به تمام جایگاه‌ها منتقل می‌شود تا کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود.

سهمیه بنزین با استفاده از کارت بانکی قابل برداشت است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازوکار استفاده از کارت بانکی برای برداشت سهمیه سوخت در وزارت اقتصاد در حال تنظیم است تصریح کرد: بر اساس این سازوکار، سهمیه‌ها با استفاده از کارت بانکی قابل برداشت خواهند بود و کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیز جمع‌آوری می‌شوند. بر اساس تصمیمی که گرفته شده است، تا پایان سال همه کارت‌های سوخت به کارت بانکی منتقل می‌شوند.

این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: البته در برنامه هفتم پیشرفت، اجرای این طرح تا پایان سال سوم برنامه پیش‌بینی شده است و فکر می‌کنم تا پایان سال ۱۴۰۵ این طرح به صورت کامل اجرایی شود.

مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین؛ مهم‌ترین آثار طرح

سپهوند در ادامه درباره آثار اجرای این طرح بیان کرد: مهم‌ترین اثری که این طرح دارد، مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق بنزین است. از ویژگی‌های اصلی این طرح این است که هر فرد باید بنزین ۱۰ هزار تومانی را با کارت بانکی خود برداشت کند؛ بنابراین دیگر جایگاه‌داران نمی‌توانند به صورت مستقل خودشان عمل کنند و از این بنزین برداشت داشته باشند.

خودرو باید فعال باشد تا امکان برداشت سهمیه وجود داشته باشد

او همچنین درباره وضعیت خودروهای فرسوده و غیرفعال که همچنان کارت سوخت دارند گفت: افراد زمانی می‌توانند سهمیه بنزین را برداشت کنند که خودرو داشته باشند و خودرو نیز فعال باشد. بنابراین خودروهای فرسوده‌ای که کارت سوخت دارند اما غیرفعال هستند، دیگر نمی‌توانند از سهمیه بنزین استفاده کنند و این موضوع نیز از آثار اجرای طرح خواهد بود. با اجرای این طرح، امکان سوءاستفاده از کارت‌های سوخت خودروهای غیرفعال و انتقال آن‌ها به نقاط دیگر، از جمله مرزها، نیز کاهش پیدا می‌کند.

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