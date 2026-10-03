به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، گشت ویژه کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست با رویکرد توجه به ابعاد اجتماعی گردشگری و فراهم کردن فرصت تجربه فضاهای فرهنگی، تاریخی و تفریحی برای کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست برگزار شد و شرکت‌کنندگان در جریان این گشت، ضمن آشنایی با بخشی از ظرفیت‌های گردشگری اهواز، ساعاتی را در فضایی شاد و صمیمی سپری کردند.

در نخستین بخش این برنامه، کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست اهوازی از خانه تاریخی ماپار بازدید کردند. در جریان این بازدید، ضمن معرفی این بنای تاریخی، شرکت‌کنندگان با بخشی از پیشینه، ویژگی‌های معماری و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خانه ماپار آشنا شدند.

خانه تاریخی ماپار از بناهای ارزشمند بافت تاریخی اهواز است که به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این شهر، می‌تواند نقش مؤثری در آشنایی نسل جدید با هویت تاریخی و فرهنگی اهواز داشته باشد.

در ادامه این گشت، کودکان و نوجوانان راهی شهربازی مجتمع پارک سنتر اهواز شدند و ساعاتی را به تفریح، بازی و تجربه فعالیت‌های شاد اختصاص دادند.

برگزاری این برنامه در چارچوب برنامه‌های هفته ملی گردشگری، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تاریخی و تفریحی اهواز، با هدف تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد تجربه‌های مثبت و خاطره‌انگیز برای کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه آشنایی آنان با میراث‌فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری شهر انجام شد.

هفته ملی گردشگری امسال فرصتی برای اجرای برنامه‌هایی با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری خوزستان و بهره‌گیری از گردشگری به‌عنوان ابزاری برای ایجاد نشاط و مشارکت اجتماعی در میان گروه‌های مختلف جامعه است.

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