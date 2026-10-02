به گزارش خبرنگار میراث آریا، گشت گردشگری روز جمعه ۱۰ مهرماه جاری با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شادگان و همچنین آشنایی جامعه محلی با الزامات میزبانی از گردشگران برگزار شد و شرکت‌کنندگان از بافت قدیم، بازار سنتی، بافت قدیمی روستاهای اطراف و تالاب بین‌المللی شادگان بازدید کردند.

این برنامه با راهنمایی علی حیدری و مریم حاجی‌پور و به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی و معاونت گردشگری خوزستان و با همکاری اداره میراث‌فرهنگی شادگان، دفتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری توحیدپرواز پاسارگاد و حمایت انجمن راهنمایان گردشگری خوزستان، شورای شهر و شهرداری شادگان و شرکت توسعه نیشکر اجرا شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شادگان این مسیر را روایتی از پیوند سنت‌های دیرین با طبیعت بکر منطقه عنوان کرد.

ابراهیم مرزوقی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی شادگان اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های درخور توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است و معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه گردشگری منطقه را فراهم کند.

او افزود: مسیر پیشنهادی شادگان‌گردی از بازار سنتی آغاز شده و پس از عبور از روستاهای تاریخی به تالاب بین‌المللی شادگان ختم می‌شود؛ ترکیبی که جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی را در یک مسیر گردشگری در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

مرزوقی با اشاره به اهمیت بازار سنتی شادگان گفت: حفظ بافت اصیل این بازار و معرفی معماری، مشاغل و سبک زندگی بومی می‌تواند آن را به یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری شهرستان تبدیل کند.

او همچنین فرهنگ‌سازی و آموزش جامعه محلی را از الزامات توسعه گردشگری دانست و بر ضرورت آماده‌سازی ساکنان منطقه برای پذیرش و میزبانی مناسب از گردشگران تأکید کرد.

بازار سنتی شادگان با حفظ ساختار سنتی خود، فضایی متفاوت برای گردشگران فراهم کرده است. کوچه‌های مسقف، معماری بومی و کسب‌وکارهای محلی، بخشی از ویژگی‌های این بازار هستند که تجربه‌ای متفاوت از گردشگری شهری را برای بازدیدکنندگان رقم می‌زنند.

این گشت را می‌توان از نخستین تجربه‌های رسمی حضور گروه‌های گردشگری در بافت تاریخی شادگان دانست؛ تجربه‌ای که علاوه بر معرفی جاذبه‌های منطقه، بر ضرورت ایجاد آمادگی در جامعه محلی برای توسعه گردشگری تأکید دارد.

همچنین یک فعال گردشگری بر ضرورت حمایت از معرفی مسیرهای جدید گردشگری در خوزستان تأکید کرد و گفت: خوزستان از نظر ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی غنی است و با حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، معاونت گردشگری، استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توان مسیرهای گردشگری بیشتری را در استان معرفی کرد.

علی حیدری برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های دائمی را از ظرفیت‌های مؤثر در رونق اقتصادی و فرهنگی مناطق گردشگری دانست و افزود: این برنامه‌ها باید همراه با پایش هدفمند و آموزش جامعه محلی اجرا شوند تا منافع گردشگری به شکل پایدار در اختیار جامعه محلی قرار گیرد.

او افزود: آموزش صحیح، نظارت مستمر و همکاری میان بخش دولتی و خصوصی می‌تواند به ایجاد تعامل مثبت میان گردشگران و اهالی بومی مناطق گردشگری کمک کند.

معرفی مسیرهای گردشگری شادگان و ملاثانی در راستای شناساندن جاذبه‌های کمتر دیده‌شده خوزستان دنبال می‌شود؛ ظرفیتی که با همراهی راهنمایان، خبرنگاران، مستندسازان و فعالان فضای مجازی می‌تواند به معرفی ابعاد تاریخی، فرهنگی و طبیعی این مناطق کمک کند.

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