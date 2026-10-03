۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۳

استاندار سیستان‌وبلوچستان:

ظرفیت صنایع‌دستی سیستان‌وبلوچستان فراتر از چیزی است که امروز در بازار دیده می‌شود

ظرفیت صنایع‌دستی سیستان‌وبلوچستان فراتر از چیزی است که امروز در بازار دیده می‌شود

استاندار سیستان‌وبلوچستان بر طراحی زنجیره‌ای منسجم از شناسایی و آموزش تا تولید، برندسازی، بسته‌بندی و بازاررسانی صنایع‌دستی استان تأکید کرد و گفت:ظرفیت صنایع‌دستی سیستان‌وبلوچستان فراتر از آن چیزی است که امروز در بازار دیده می‌شود و باید برای معرفی و عرضه این محصولات در سطح ملی و بین‌المللی برنامه داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح شنبه ۱۱مهرماه ۱۴۰۵ با منصور بیجار، استاندار سیستان‌وبلوچستان، دیدار و درباره ظرفیت‌ها و الزامات توسعه صنایع‌دستی استان گفت‌وگو کرد.

بیجار در این دیدار، صنایع‌دستی را یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اقتصادی استان دانست و گفت: تنوع هنرهای سنتی می‌تواند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای بومی، حفظ میراث فرهنگی و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار را فراهم کند.

او با اشاره به اینکه بخش مهمی از صنایع‌دستی استان هنوز در سطح ملی شناخته نشده است، بر شناسایی دقیق هنرها و صنعتگرانی که در نقاط مختلف استان فعالیت می‌کنند تأکید کرد و آموزش را حلقه بعدی این زنجیره دانست.

استاندار سیستان‌وبلوچستان گفت: اگر مهارت‌های بومی به نسل جدید منتقل نشود، بخشی از این میراث به مرور از اذهان جامعه و چرخه تولید خارج می‌شود؛ بنابراین آموزش باید در کنار شناسایی ظرفیت‌ها قرار گیرد.

بیجار با اشاره به نمونه‌هایی از صنایع دستی از سیستان تا بلوچستان اظهار کرد: برخی هنرهای سنتی استان، علاوه بر ارزش فرهنگی، ظرفیت تبدیل‌شدن به محصول رقابت‌پذیر در بازارهای بزرگ کشور و حتی بازارهای خارجی را دارند؛ اما برای تحقق این هدف، کیفیت تولید به‌تنهایی کافی نیست و بسته‌بندی، برندسازی و بازاررسانی نیز باید همزمان تقویت شود.

او بازار را حلقه تعیین‌کننده این زنجیره دانست و پیشنهاد ایجاد یک مرکز دائمی برای عرضه صنایع‌دستی سیستان‌وبلوچستان در تهران را مطرح کرد و گفت: حضور مستمر محصولات استان در یک بازار بزرگ، فرصت معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت، بسته‌بندی و برند محصولات را فراهم می‌کند.

استاندار تأکید کرد: این رویکرد باید همزمان در داخل استان نیز دنبال شود تا بازار محلی و ظرفیت گردشگری استان در خدمت تولیدکنندگان صنایع‌دستی قرار گیرد.

بیجار صنایع‌دستی را یکی از حوزه‌های قابل توجه برای توسعه اشتغال خرد و خانگی دانست و افزود: بسیاری از فعالیت‌های این حوزه به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیاز ندارند و می‌توان با آموزش مهارت و ایجاد بازار، زمینه فعالیت اقتصادی افراد را در محل زندگی خودشان فراهم کرد.

او با اشاره به جمعیت جوان استان گفت: توسعه کسب‌وکارهای کوچک و خانگی می‌تواند بخشی از ظرفیت نیروی جوان سیستان‌وبلوچستان را به فعالیت اقتصادی تبدیل کند.

استاندار همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی تأکید کرد و گفت: برای فعال‌شدن ظرفیت‌های بومی، اختیار باید در کنار منابع و پشتیبانی قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های ملی نیز با شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های استان انجام شود.

بیجار خواستار تدوین یک برنامه اجرایی مشخص در حوزه صنایع‌دستی شد و افزود: باید برای این حوزه برنامه‌ای داشته باشیم که اقدامات یک‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله، منابع مورد نیاز و مسئولیت دستگاه‌های مختلف در آن روشن باشد.

او تأکید کرد: سیستان‌وبلوچستان در صنایع‌دستی تنها صاحب چند محصول نیست؛ مجموعه‌ای از هنرها و مهارت‌های بومی در استان وجود دارد.

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کد خبر 1405071101290
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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