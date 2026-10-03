به گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح شنبه ۱۱مهرماه ۱۴۰۵ با منصور بیجار، استاندار سیستان‌وبلوچستان، دیدار و درباره ظرفیت‌ها و الزامات توسعه صنایع‌دستی استان گفت‌وگو کرد.

بیجار در این دیدار، صنایع‌دستی را یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اقتصادی استان دانست و گفت: تنوع هنرهای سنتی می‌تواند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای بومی، حفظ میراث فرهنگی و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار را فراهم کند.

او با اشاره به اینکه بخش مهمی از صنایع‌دستی استان هنوز در سطح ملی شناخته نشده است، بر شناسایی دقیق هنرها و صنعتگرانی که در نقاط مختلف استان فعالیت می‌کنند تأکید کرد و آموزش را حلقه بعدی این زنجیره دانست.

استاندار سیستان‌وبلوچستان گفت: اگر مهارت‌های بومی به نسل جدید منتقل نشود، بخشی از این میراث به مرور از اذهان جامعه و چرخه تولید خارج می‌شود؛ بنابراین آموزش باید در کنار شناسایی ظرفیت‌ها قرار گیرد.

بیجار با اشاره به نمونه‌هایی از صنایع دستی از سیستان تا بلوچستان اظهار کرد: برخی هنرهای سنتی استان، علاوه بر ارزش فرهنگی، ظرفیت تبدیل‌شدن به محصول رقابت‌پذیر در بازارهای بزرگ کشور و حتی بازارهای خارجی را دارند؛ اما برای تحقق این هدف، کیفیت تولید به‌تنهایی کافی نیست و بسته‌بندی، برندسازی و بازاررسانی نیز باید همزمان تقویت شود.

او بازار را حلقه تعیین‌کننده این زنجیره دانست و پیشنهاد ایجاد یک مرکز دائمی برای عرضه صنایع‌دستی سیستان‌وبلوچستان در تهران را مطرح کرد و گفت: حضور مستمر محصولات استان در یک بازار بزرگ، فرصت معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت، بسته‌بندی و برند محصولات را فراهم می‌کند.

استاندار تأکید کرد: این رویکرد باید همزمان در داخل استان نیز دنبال شود تا بازار محلی و ظرفیت گردشگری استان در خدمت تولیدکنندگان صنایع‌دستی قرار گیرد.

بیجار صنایع‌دستی را یکی از حوزه‌های قابل توجه برای توسعه اشتغال خرد و خانگی دانست و افزود: بسیاری از فعالیت‌های این حوزه به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیاز ندارند و می‌توان با آموزش مهارت و ایجاد بازار، زمینه فعالیت اقتصادی افراد را در محل زندگی خودشان فراهم کرد.

او با اشاره به جمعیت جوان استان گفت: توسعه کسب‌وکارهای کوچک و خانگی می‌تواند بخشی از ظرفیت نیروی جوان سیستان‌وبلوچستان را به فعالیت اقتصادی تبدیل کند.

استاندار همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی تأکید کرد و گفت: برای فعال‌شدن ظرفیت‌های بومی، اختیار باید در کنار منابع و پشتیبانی قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های ملی نیز با شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های استان انجام شود.

بیجار خواستار تدوین یک برنامه اجرایی مشخص در حوزه صنایع‌دستی شد و افزود: باید برای این حوزه برنامه‌ای داشته باشیم که اقدامات یک‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله، منابع مورد نیاز و مسئولیت دستگاه‌های مختلف در آن روشن باشد.

او تأکید کرد: سیستان‌وبلوچستان در صنایع‌دستی تنها صاحب چند محصول نیست؛ مجموعه‌ای از هنرها و مهارت‌های بومی در استان وجود دارد.

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