تشدید رگبار در ۶ استان/ وزش باد شدید در ۴ استان

به گزارش میراث آریا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: طی فردا یکشنبه ۱۲ مهرماه وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ و کاهش نسبی دما در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان پیش‌بینی می‌شود.

از آثار این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها، اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور وعدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی توصیه می‌کند.

رگبار و رعد و برق در ۲۴ استان

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک یک‌شنبه در اردبیل، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی و خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، ایلام، شمال و شرق خوزستان، لرستان، غرب اصفهان، جنوب مرکزی، جنوب و غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات در استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان و دوشنبه ۱۳ مهرماه در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، جنوب کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب و مرکز اصفهان، مرکز جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

وقوع این شرایط جوی سه‌شنبه ۱۴مهرماه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، همدان، مرکزی، لرستان، زنجان، قزوین، غرب اصفهان، گیلان، اردبیل، مرکز جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات در استان‌های تهران و البرز و چهارشنبه ۱۵ مهرماه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، کرمانشاه، همدان، مرکزی، مرکز جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات در استانهای البرز، تهران و سمنان دور از انتظار نیست.

در این شرایط آب و هوایی احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها از توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.

وزش باد شدید در ۴ استان

سازمان هواشناسی همچنین با اشاره به افزایش گرادیان فشاری آورده است: وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کیفیت هوا یک‌شنبه ۱۲ مهرماه در سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، دوشنبه ۱۳ مهرماه در شرق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال و شرق سیستان و بلوچستان، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در شرق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و چهارشنبه ۱۵ مهرماه در سمنان، شرق خراسان رضوی و خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط آب و هوایی احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی نسبت به احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی توصیه می‌کند.

افزایش ارتفاع موج تا ۱.۵ متر در جنوب کشور

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد دیگری آورده است: افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۲ تا ۲۶ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱.۵ متر یک‌شنبه ۱۲ مهرماه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و دوشنبه ۱۳ مهرماه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تورهای صیادی، صدمه به ماهیان در قفس و صدمه به قایق‌های کوچک تفریحی، مسافربری و شناورهای سبک و اختلال در تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی، احتمال خسارت به تاسیسات دریایی اشاره کرد.

ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر با احتیاط، تردد کشتی‌های تجاری با احتیاط، محدود کردن فعالیت‌های شیلاتی، محدود کردن فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی از توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.

در هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود. هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

انتهای پیام/