به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همایش «اشتغال و کارآفرینی با اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در گردشگری» با حضور معاونان و مدیران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استادان دانشگاه، کارآفرینان و فعالان بخش‌خصوصی، امروز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن آمفی‌تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، نشستی که در آن ضرورت بازآرایی الگوهای اشتغال، تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در صنعت گردشگری مورد تاکید قرار گرفت.

نگاه سنتی دیگر نمی‌تواند بازار گردشگری را مدیریت کند

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این همایش با اشاره به نقش چنین نشست‌هایی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری به جامعه گفت: برگزاری این نشست‌ها می‌تواند در شناساندن گردشگری به مردم و تبیین ظرفیت‌های این صنعت تاثیر بزرگی داشته باشد.

او با اشاره به تحولات بنیادین بازار گردشگری افزود: جایگاه گردشگری در عصر امروز تغییر کرده است و نگاه سنتی نمی‌تواند بازار را مدیریت کند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: در شرایط جدید، هوش مصنوعی برای برندها تصمیم‌گیری می‌کند و نبض بازار را در دست گرفته است، ازاین‌رو لازم است صنعت گردشگری نیز متناسب با این تحول، الگوهای خود را بازطراحی کند.

محسنی‌بندپی با اشاره به رویکرد سازمان جهانی گردشگری در این زمینه گفت: سازمان جهانی گردشگری، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را در بازطراحی گردشگری مورد توجه قرار داده و این موضوع را به‌عنوان شعار سال مطرح کرده است.

حفظ اشتغال نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و پرهیز از تصمیم‌های لحظه‌ای است

سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در این نشست با اشاره به شرایط کسب‌وکارها و تأثیر بحران‌ها بر بازار کار گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما منابع مالی است، اما همه موضوع به منابع مالی محدود نمی‌شود.

او با تاکید بر ضرورت صیانت از اشتغال موجود افزود: در شرایط کنونی، حفظ اشتغال اهمیت ویژه‌ای دارد و نمی‌توان با دستورهای لحظه‌ای پیش رفت.

حسینی با بیان اینکه اقتصاد کشور به توانمندی‌هایی دست یافته است، تصریح کرد: اکنون ناچاریم برای شرایط پیش‌رو برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

او تقویت شرکت‌های بزرگ و توجه هم‌زمان به اشتغال‌های خرد را از محورهای مهم سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال عنوان کرد و افزود: تقویت شرکت‌های بزرگ و توجه به اشتغال خرد، از مجموع فعالیت‌های مهم ماست.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: ما به دنبال برنامه اقدام هستیم و اتصال ظرفیت‌های خالی و هم‌افزا به یکدیگر نیز یکی از مسیرهای رسیدن به این هدف است.

حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: در هوش مصنوعی ظرفیتی وجود دارد که می‌تواند کمک خوبی به این حوزه داشته باشد.

گردشگری می‌تواند بستری برای اشتغال و تثبیت حکمرانی باشد

مجتبی امیری، دانشیار و رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، نیز در این همایش با تاکید بر پیوند میان اشتغال و گردشگری گفت: اشتغال و گردشگری دو موضوع مهم هستند و گردشگری زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال و تثبیت حکمرانی است.

او با اشاره به مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه گردشگری ادامه داد: رفاه اجتماعی، عدالت و آزادی همگی در گرو تعلیم و تربیت هستند و این مؤلفه‌ها می‌توانند زمینه‌ساز جذب گردشگر باشند.

رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با تاکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به تحولات پیش‌رو گفت: واقع‌بینی، لازمه تاب‌آوری است.

امیری افزود: نوسازی و توسعه کشورهای منطقه نیز از مسیر سیاحان و گردشگران ایجاد می‌شود و از این منظر، گردشگری با فرآیندهای توسعه، تعاملات اجتماعی و مناسبات میان ملت‌ها ارتباط دارد.

او با تاکید بر ضرورت تقویت گردشگری دو سویه گفت: هم به جهانگردی ایرانی‌ها نیاز داریم و هم باید زمینه گردشگری خارجی‌ها در ایران فعال شود.

امیری همچنین بر ضرورت استمرار گفت‌وگو میان دولت، دانشگاه و فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: به چنین نشست‌هایی نیاز داریم تا بتوانیم به کنش‌های جمعی اثرگذار دسترسی پیدا کنیم.

گردشگری در آستانه دگرگونی است

سیدمصطفی فاطمی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این همایش را حلقه پیوند میان وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: این همایش پیوندی میان وزارت کار و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

او با اشاره به مسیر شکل‌گیری تسهیلات کارآفرینی در حوزه گردشگری افزود: سال‌ها از تسهیلات کارآفرینی در حوزه گردشگری محروم بودیم و این مسیر با مدد و کمک کارآفرینان به حرکت درآمده است.

فاطمی با اشاره به تغییر الگوی فعالیت کسب‌وکارها در عصر دیجیتال ادامه داد: گردشگری داخلی در شرایط سختی قرار دارد و به‌تازگی تعدادی از کسب‌وکارها دوباره فعال شده‌اند، اما در همین شرایط، فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال افزایش یافته و کسب‌وکارهای سنتی کم‌کارتر شده‌اند.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی با اشاره به ورود هوش‌مصنوعی به فرآیندهای تصمیم‌گیری در صنعت گردشگری گفت: مدتی است در صنعت گردشگری دچار دگرگونی شده‌ایم، چراکه فضای هوش مصنوعی وارد تصمیم‌گیری‌های ما شده است و فردی که با این فضا آشنا نباشد، نمی‌تواند کسب‌وکار خود را توسعه دهد.

او با تاکید بر ضرورت بازتعریف مزیت رقابتی در صنعت گردشگری افزود: گردشگری صنعت تفاوت است، تفاوتی که باعث بقا می‌شود. فعالان گردشگری باید بدانند در شرایط حساس چگونه کسب‌وکار خود را متناسب با شرایط تغییر دهند.

بحران‌ها در کنار تلخی‌ها، پنجره‌هایی برای دیدن راه‌های جدید می‌گشایند

مسعود بیگی، مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با اشاره به ظرفیت‌های نهفته در شرایط بحرانی گفت: در بحران‌ها، در کنار تلخی‌ها، پنجره‌هایی رو به ما گشوده می‌شود که در شرایط عادی آنها را نمی‌بینیم.

او ادامه داد: امروز شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که برای مسائل جدید، پاسخ‌های قبلی دیگر جواب نمی‌دهد.

مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط متفاوت ایجادشده در جنگ اخیر افزود: در جنگ اخیر با وضعیت متفاوتی روبه‌رو شدیم که کاهش تعداد شاغلان یکی از آنها بود، اما در کنار همه سختی‌ها می‌دانستیم که می‌توان راه بهتری پیدا کرد.

بیگی با تاکید بر ضرورت عبور از راه‌حل‌های تک‌بعدی گفت: مسائل موجود با هزاران پاسخ حل می‌شوند، نه با یک پاسخ مشخص.

او افزود: ما نیز اکوسیستم‌های مرتبط با اشتغال را کوچک کردیم و تلاش کردیم اشتغال‌های کوچک را وسعت دهیم.

اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی؛ محور گفت‌وگو درباره آینده اشتغال گردشگری

در ادامه این همایش، پنل‌هایی با موضوع «اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، فرصت‌ها و تهدیدها در اشتغال گردشگری»، «تجربه‌ها و راهکارهای کارآفرینان و نهادها برای توسعه کارآفرینی بخش گردشگری» و «سیاست‌گذاری دولت و حکمرانی برای تاب‌آوری و توسعه اشتغال بخش گردشگری» برگزار شد.

در این نشست، فعالان بخش‌خصوصی، مدیران دولتی و صاحب‌نظران حوزه گردشگری و اشتغال، درباره ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال، الزامات ورود هوش مصنوعی به کسب‌وکارهای گردشگری، راهکارهای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها و ضرورت بازآرایی سیاست‌های اشتغال در این صنعت به تبادل نظر پرداختند.

رونمایی از سه اثر تخصصی در حوزه حکمرانی هوشمند و فناوری گردشگری

در پایان این همایش، از سه عنوان کتاب «حکمرانی هوشمند مقاصد گردشگری»، «بلاکچین در هتلداری و گردشگری» و «هوش مصنوعی برای فناوری هوشمند» رونمایی شد.

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