بافت تاریخی شیراز کانون هویت فرهنگی و اجتماعی شهر است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسینعلی امیری روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید میدانی از بافت تاریخی شیراز که از دروازه کازرون آغاز شد، گفت: بافت تاریخی در همه شهرهای ایران و از جمله در شیراز، هویت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی شهر محسوب می‌شود.

استاندار فارس افزود: پهنه ۳۶۰ هکتاری بافت تاریخی شیراز از جنبه‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ در همین محله‌ها خانقاه، مسجد، کلیسا، کنیسه و حوزه علمیه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و نوع معماری این بافت خود گویای یک فرهنگ و نمایانگر یک تاریخ است.

او با بیان این‌که جوامع با تاریخ خود هویت پیدا می‌کنند، افزود: زمانی که از این بافت سخن می‌گوییم، در واقع از هویت مردم شیراز سخن به میان آمده است؛ بنابراین حفظ و احیای این گستره اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

استاندار فارس با اشاره به توجه ویژه دولت به حوزه میراث فرهنگی گفت: رئیس‌جمهوری از همان روزهای نخست قبول مسئولیتم در فارس توسعه گردشگری و توجه به میراث فرهنگی را مورد توجه قرار دادند. ما نیز بر همین اساس و منطبق بر رهنمودهای رهبر شهید در سفر به استان، سند گردشگری فارس را با کار کارشناسی دقیق و با رعایت الزامات جایگاه سومین حرم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در ایران تصویب کردیم که این بافت تاریخی هم از جمله بخش‌هایی به شمار می‌رود که در سند یادشده به شایستگی جانمایی شده است.

نماینده عالی دولت در استان گفت: در طول سال‌های اخیر با همت شهرداری شیراز، اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و نیز اقدامات و راهبری معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری که تخصص و علاقه لازم را در حوزه تاریخ و معماری دارد، کارهای ارزشمندی در بافت تاریخی انجام شده است.

او ادامه داد: در مسیری که از دروازه کازرون بازدید داشتیم، اقداماتی که انجام و گزارش‌هایی که ارائه شد، چشم‌انداز بسیار روشنی را برای این پهنه نمایان می‌سازد؛ هرچند هنوز کارهای فراوانی در پیش داریم.

استاندار فارس با اشاره به ارزیابی‌های صورت‌گرفته در حوزه استحکام‌بخشی بناها گفت: در مسیر بازدید موضوع مقاوم‌سازی بافت تاریخی را جویا شدم؛ تاکنون مقاوم‌سازی به شیوه موردی صورت گرفته است، اما با توجه به ارزش میراثی و فرهنگی بافت تاریخی شیراز، باید از مقاوم‌سازی موردی به سوی مقاوم‌سازی بافتی حرکت کنیم.

امیری بیان کرد: این روند هرچند در گام‌های آغازین قرار دارد، اما باید ضوابط مشخصی برای آن تدوین شود تا این پهنه ارزشمند از فرسودگی و تخریب در امان بماند. با احیای کامل بافت، دغدغه‌های موجود پیرامون ناهنجاری‌ها نیز برطرف می‌شود و محله دوباره رونق و شایستگی خود را بازمی‌یابد.

او درباره ضرورت انسجام میان دستگاه‌ها یادآور شد: هدف از بازدید امروز این بود که مسائل و مشکلات بافت را از نزدیک لمس کنیم؛ واقعیت این است که احیای بافت تاریخی شیراز تنها در حیطه توان شهرداری یا میراث فرهنگی نیست، بلکه نیازمند یک کار جمعی و مشارکت دستگاه‌های دیگر، به‌ویژه دستگاه‌های خدمات‌رسان است.

استاندار فارس ادامه داد: پس از بازدید امروز، نشست‌های هماهنگی بین‌بخشی با تکیه بر برآورد دقیق مشکلات از سوی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری، برگزار خواهد شد تا پیگیری‌های اداری و اجرایی با انسجام پیش برود.

امیری تصریح کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد در یک سال و نیم تا دو سال گذشته روند کار در مسیر درستی قرار گرفته است، اما رسیدن به شتاب مورد انتظار به همکاری سایر بخش‌ها بستگی دارد.

او پیرامون محدودیت‌های ارتفاعی و ملاحظات سرمایه‌گذاران گفت: برخی سرمایه‌گذاران به سبب محدودیت ارتفاعی که در بافت وجود دارد، تمایل کمتری نشان می‌دهند، اما شهرداری، میراث فرهنگی و دستگاه‌های مربوطه ضوابطی دارند که نادیده گرفتن آن‌ها ممکن نیست.

استاندار فارس افزود: سرمایه‌گذاران باید در چارچوب قوانین و ضوابط این دستگاه‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا تعیین محدوده ارتفاعی و این دست مقررات بر پایه یک منطق و دلیل کارشناسی روشن برای حفاظت از بافت تاریخی شکل گرفته است و بی‌توجهی به این اصول در عمل به منزله تخریب و از بین رفتن این میراث تاریخی خواهد بود.

در بازدید استاندار از بافت تاریخی شیراز که با حضور در منطقه دروازه کازرون و محله سنگ سیاه انجام شد، مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری، محمدحسن اسدی شهردار شیراز، سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شیراز و بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی فارس نیز استاندار را همراهی کردند.

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