به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ هتل‌آپارتمان گلستان کرمان همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری و در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان، با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان و سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی استان افتتاح شد.

این مجموعه اقامتی با زیربنای ۱۳ هزار مترمربع و با حجم سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد ریال احداث شده و با آغاز فعالیت آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۶ نفر فراهم شده است.

سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان، در حاشیه این مراسم توسعه ظرفیت‌های اقامتی را از الزامات اساسی رونق گردشگری و افزایش توان پذیرش مسافر در استان دانست و بر تداوم حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه تاسیسات گردشگری تاکید کرد.

محسن‌نژاد افزود: تقویت زیرساخت‌های اقامتی در کنار توسعه رویدادهای گردشگری، معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و افزایش حضور بخش خصوصی، می‌تواند به ارتقا کیفیت خدمات گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و تقویت اقتصاد محلی در استان کرمان کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین افتتاح این مجموعه را بخشی از روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان در هفته گردشگری عنوان کرد و گفت: استمرار اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش اقامت، یکی از مسیرهای مهم برای پاسخگویی به نیازهای گردشگران و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای رشد صنعت گردشگری کرمان است.

هتل‌آپارتمان گلستان کرمان در چارچوب برنامه‌های هفته گردشگری به بهره‌برداری رسید تا ظرفیت جدیدی به شبکه تاسیسات اقامتی استان افزوده شود.

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