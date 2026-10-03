۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۴

تأکید سفیر ایران در هانوی بر فراهم‌سازی زمینه همکاری‌های تخصصی میراث‌فرهنگی با ویتنام

تأکید سفیر ایران در هانوی بر فراهم‌سازی زمینه همکاری‌های تخصصی میراث‌فرهنگی با ویتنام

قاسمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، در نشستی با مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی و کارشناسان سفارت در هانوی، بر آمادگی و تمایل سفارت برای فراهم‌سازی زمینه‌های لازم به‌منظور توسعه همکاری‌های فرهنگی و میراثی میان ایران و ویتنام تأکید کرد.

به گزارش میراث‌آریا، قاسمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، در نشستی با مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی و کارشناسان سفارت در هانوی، بر آمادگی و تمایل سفارت برای فراهم‌سازی زمینه‌های لازم به‌منظور توسعه همکاری‌های فرهنگی و میراثی میان ایران و ویتنام تأکید کرد.

در این نشست که با هدف بررسی زمینه‌های توسعه تعاملات تخصصی میان دو کشور در حوزه میراث فرهنگی برگزار شد، قاسمی ضمن تشریح ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری ایران و ویتنام در حوزه‌های فرهنگی و میراث فرهنگی، بر نقش سفارت جمهوری اسلامی ایران در تسهیل ارتباط میان نهادها و مراکز تخصصی دو کشور تأکید کرد و آمادگی مجموعه سفارت برای حمایت و بسترسازی در مسیر شکل‌گیری همکاری‌های مشترک را اعلام کرد.

در ادامه، فرهاد عزیزی زلانی مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کارشناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور، بر امکان بهره‌گیری از دانش، تخصص و تجربیات ایران در حوزه‌های حفاظت، مرمت، مدیریت و ساماندهی میراث فرهنگی تأکید کرد.

وی همچنین بر ظرفیت ایران برای ارائه خدمات کارشناسی و تعریف برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک با مراکز تخصصی میراث فرهنگی هانوی و ویتنام تأکید کرد و گفت تجربیات ایران در زمینه حفاظت و مدیریت پایگاه‌های تاریخی می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های علمی و فنی میان دو کشور فراهم کند.

مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی در ادامه، بخشی از تجربیات ایران در زمینه ثبت میراث جهانی، تهیه و تدوین پلان‌های مدیریت و حفاظت و همچنین ساماندهی سایت‌ها و پایگاه‌های تاریخی را تشریح کرد و بر آمادگی مجموعه پایگاه‌های معاونت میراث فرهنگی برای انتقال و اشتراک این تجربیات با مراکز تخصصی ویتنام تأکید کرد.

این نشست در ادامه نشست‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده میان طرفین ایرانی و ویتنامی برگزار شد؛ نشست‌هایی که طی آن، مسئولان و کارشناسان ویتنامی با اعضا سفارت و مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی درباره ظرفیت‌های همکاری مشترک گفت‌وگو کرده و زمینه‌های توسعه تعاملات تخصصی میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفته بود.

در این چارچوب و در حاشیه گفت‌وگوی آسیا و اقیانوسیه درباره میراث و اصالت در هانوی، دیدارهای دو جانبه را می‌توان گامی در جهت توسعه همکاری‌های تخصصی، تبادل دانش و تجربه و تقویت دیپلماسی میراث فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و ویتنام ارزیابی کرد.

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کد خبر 1405071101300
مرضیه امیری
دبیر مرضیه امیری

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