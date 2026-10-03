به گزارش میراث‌آریا، قاسمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، در نشستی با مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی و کارشناسان سفارت در هانوی، بر آمادگی و تمایل سفارت برای فراهم‌سازی زمینه‌های لازم به‌منظور توسعه همکاری‌های فرهنگی و میراثی میان ایران و ویتنام تأکید کرد.

در این نشست که با هدف بررسی زمینه‌های توسعه تعاملات تخصصی میان دو کشور در حوزه میراث فرهنگی برگزار شد، قاسمی ضمن تشریح ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری ایران و ویتنام در حوزه‌های فرهنگی و میراث فرهنگی، بر نقش سفارت جمهوری اسلامی ایران در تسهیل ارتباط میان نهادها و مراکز تخصصی دو کشور تأکید کرد و آمادگی مجموعه سفارت برای حمایت و بسترسازی در مسیر شکل‌گیری همکاری‌های مشترک را اعلام کرد.

در ادامه، فرهاد عزیزی زلانی مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کارشناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور، بر امکان بهره‌گیری از دانش، تخصص و تجربیات ایران در حوزه‌های حفاظت، مرمت، مدیریت و ساماندهی میراث فرهنگی تأکید کرد.

وی همچنین بر ظرفیت ایران برای ارائه خدمات کارشناسی و تعریف برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک با مراکز تخصصی میراث فرهنگی هانوی و ویتنام تأکید کرد و گفت تجربیات ایران در زمینه حفاظت و مدیریت پایگاه‌های تاریخی می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های علمی و فنی میان دو کشور فراهم کند.

مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی در ادامه، بخشی از تجربیات ایران در زمینه ثبت میراث جهانی، تهیه و تدوین پلان‌های مدیریت و حفاظت و همچنین ساماندهی سایت‌ها و پایگاه‌های تاریخی را تشریح کرد و بر آمادگی مجموعه پایگاه‌های معاونت میراث فرهنگی برای انتقال و اشتراک این تجربیات با مراکز تخصصی ویتنام تأکید کرد.

این نشست در ادامه نشست‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده میان طرفین ایرانی و ویتنامی برگزار شد؛ نشست‌هایی که طی آن، مسئولان و کارشناسان ویتنامی با اعضا سفارت و مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی درباره ظرفیت‌های همکاری مشترک گفت‌وگو کرده و زمینه‌های توسعه تعاملات تخصصی میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفته بود.

در این چارچوب و در حاشیه گفت‌وگوی آسیا و اقیانوسیه درباره میراث و اصالت در هانوی، دیدارهای دو جانبه را می‌توان گامی در جهت توسعه همکاری‌های تخصصی، تبادل دانش و تجربه و تقویت دیپلماسی میراث فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و ویتنام ارزیابی کرد.

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