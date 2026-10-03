چهارمین برگ از دفتر ۱۰ روز فرهنگی شمس و مولانا ورق خورد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در چهارمین شب از سلسله رویدادهای ده روز فرهنگی هنری شمس و مولانا، مجتمع فرهنگی آموزشی بوتراب خوی میزبان شبی پرشور از همنشینی هنر موسیقی اصیل با مباحث هویتی و فرهنگی بود.

در این آیین، صحنه مجتمع بوتراب ابتدا با اجرای استادانه قطعات موسیقی سنتی ایرانی توسط گروه مهمان دلدار از تهران جان گرفت و هنر این گروه پایتخت‌نشین با استقبال شایسته فرهنگ‌دوستان همراه شد، در ادامه، نوبت به هنرمندان نام‌آشنای دیار خوی رسید تا گروه موسیقی نوا با اجرایی بومی، دقیق و فاخر، غنای ریشه‌دار موسیقی این خطه از آذربایجان‌غربی را پیش چشم تماشاگران متجلی سازد.

در حاشیه این گردهمایی فرهنگی، الهام‌سادات مظلومی، دبیر، خزانه‌دار و رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی با اشاره به بازتعریف هویت خوی در منظومه شمس تبریزی اظهار کرد: ما در این ده روز فرهنگی برای مرور صرف یک نام تاریخی گرد هم نیامده‌ایم، بلکه بر سر یک میثاق ایستاده‌ایم؛ شمس فقط یک نام در حافظه قرون نیست، بلکه یک بیداری، جریان نور و فراخوانی مستمر برای عبور از تاریکی‌هاست.

او با تأکید بر لزوم پرهیز از توقف در گذشته تصریح کرد: شمس این حقیقت ماندگار را یادآور می‌شود که فرهنگ، تنها گذشته تاریخی ما نیست؛ فرهنگ همان آینده‌ای است که امروز با اراده و دستان خودمان آن را بنا می‌کنیم. از این رو شهرستان خوی با این ذخیره سترگ، نباید صرفاً روایتگر تاریخ بماند، بلکه باید نقشی پیشران و سازنده در مهندسی آینده فرهنگی منطقه ایفا کند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر خوی با اشاره به جریان زنده فرهنگ در سطح این کهن‌شهر افزود: صدای رسای هنرمندان و شاعرانی که امشب شنیده می‌شود، پژواک غرور مردمی متمدن و وفادار به هویت خویش است؛ خوی شهر نورالنور است و این مشعل روشنگر نباید هرگز رو به افول بگذارد. باید شمس را از اوراق کتاب‌ها به عمق مناسبات زندگی شهری بازگردانیم و این ده روز را نه نقطه فرجام یک جشنواره، بلکه نقطه آغاز یک حرکت بزرگ به سمت آگاهی و تعالی شهر قرار دهیم.

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