به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، همزمان با هفته گردشگری، یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی در شهر کرمان با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان و سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ افتتاح شد.

سیدموید محسن‌نژاد در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان گفت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی، نقش مهمی در معرفی فرهنگ، سبک زندگی، معماری و ظرفیت‌های بومی و محلی کرمان به گردشگران دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: توسعه این واحدها، زمینه حضور موثرتر جوامع محلی در چرخه گردشگری را فراهم می‌کند و می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و توزیع متوازن منافع اقتصادی گردشگری در مناطق مختلف استان منجر شود.

او با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری اظهار کرد: سیاست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، تسهیل و حمایت از طرح‌هایی است که در کنار ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، به حفظ هویت فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های بومی و تاریخی استان کمک کنند.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: استان کرمان با برخورداری از تنوع اقلیمی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری رویدادمحور، فرهنگی و تجربه‌محور دارد و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند بخشی از زنجیره این تجربه گردشگری را تکمیل کنند.

این اقامتگاه بوم‌گردی با حجم سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و با آغاز فعالیت آن، زمینه اشتغال مستقیم ۶ نفر فراهم شده است، افتتاح این واحد اقامتی در چارچوب برنامه‌های هفته گردشگری استان کرمان انجام شده و به ظرفیت‌های اقامتی و بوم‌گردی استان افزود.

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