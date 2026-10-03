۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۰

همزمان با هفته گردشگری انجام شد:

افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی در کرمان با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریال

افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی در کرمان با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریال

یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی در کرمان با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان و سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ و همزمان با هفته گردشگری به بهره‌برداری رسید، این طرح با حجم سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریال، برای ۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، همزمان با هفته گردشگری، یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی در شهر کرمان با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان و سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ افتتاح شد.

سیدموید محسن‌نژاد در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان گفت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی، نقش مهمی در معرفی فرهنگ، سبک زندگی، معماری و ظرفیت‌های بومی و محلی کرمان به گردشگران دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: توسعه این واحدها، زمینه حضور موثرتر جوامع محلی در چرخه گردشگری را فراهم می‌کند و می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و توزیع متوازن منافع اقتصادی گردشگری در مناطق مختلف استان منجر شود.

او با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری اظهار کرد: سیاست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، تسهیل و حمایت از طرح‌هایی است که در کنار ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، به حفظ هویت فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های بومی و تاریخی استان کمک کنند.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: استان کرمان با برخورداری از تنوع اقلیمی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری رویدادمحور، فرهنگی و تجربه‌محور دارد و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند بخشی از زنجیره این تجربه گردشگری را تکمیل کنند.

این اقامتگاه بوم‌گردی با حجم سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و با آغاز فعالیت آن، زمینه اشتغال مستقیم ۶ نفر فراهم شده است، افتتاح این واحد اقامتی در چارچوب برنامه‌های هفته گردشگری استان کرمان انجام شده و به ظرفیت‌های اقامتی و بوم‌گردی استان افزود.

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کد خبر 1405071101302
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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