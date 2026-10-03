به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ۱۱ مهرماه هم‌زمان با فرارسیدن هفته گردشگری، جمعی از راهنمایان تور و فعالان حوزه گردشگری آذربایجان غربی با هدف بازشناسی و معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، از بناها و اماکن تاریخی شهر ارومیه بازدید کردند، این رویداد با هدف تقویت تعاملات تخصصی میان راهنمایان و بهره‌گیری از این فرصت برای ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری در سطح استان برگزار شد.

در این برنامه میدانی که با هدف بررسی وضعیت بناهای تاریخی و هم‌افزایی برای معرفی بهتر جاذبه‌های ارومیه انجام شد، رضا حیدری، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، راهنمایان گردشگری را همراهی کرد.

او در جریان این بازدید، بر نقش کلیدی راهنمایان در فرهنگ‌سازی و جذب گردشگر تأکید کرد و بر اهمیت مستندسازی دقیق روایت‌های تاریخی برای بازدیدکنندگان تأکید ورزید.

حیدری گفت: هفته گردشگری فرصتی مغتنم برای شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های نهفته در حوزه گردشگری آذربایجان غربی است و برگزاری چنین بازدیدهایی در کنار آشنایی با داشته‌های تاریخی، زمینه‌ساز تبادل تجربیات میان فعالان این حوزه شده و می‌تواند راهکارهای مؤثری برای رونق صنعت گردشگری در استان، به‌ویژه در بخش گردشگری شهری و فرهنگی، پیش روی مدیران و فعالان این عرصه قرار دهد.

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