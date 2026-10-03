۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۱

بازدید راهنمایان گردشگری آذربایجان غربی از ظرفیت‌های تاریخی ارومیه

بازدید راهنمایان گردشگری آذربایجان غربی از ظرفیت‌های تاریخی ارومیه

به‌مناسبت هفته گردشگری راهنمایان گردشگری آذربایجان غربی از ظرفیت‌های تاریخی ارومیه بازدید کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ۱۱ مهرماه هم‌زمان با فرارسیدن هفته گردشگری، جمعی از راهنمایان تور و فعالان حوزه گردشگری آذربایجان غربی با هدف بازشناسی و معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، از بناها و اماکن تاریخی شهر ارومیه بازدید کردند، این رویداد با هدف تقویت تعاملات تخصصی میان راهنمایان و بهره‌گیری از این فرصت برای ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری در سطح استان برگزار شد.

در این برنامه میدانی که با هدف بررسی وضعیت بناهای تاریخی و هم‌افزایی برای معرفی بهتر جاذبه‌های ارومیه انجام شد، رضا حیدری، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، راهنمایان گردشگری را همراهی کرد. 

او در جریان این بازدید، بر نقش کلیدی راهنمایان در فرهنگ‌سازی و جذب گردشگر تأکید کرد و بر اهمیت مستندسازی دقیق روایت‌های تاریخی برای بازدیدکنندگان تأکید ورزید.

حیدری گفت: هفته گردشگری فرصتی مغتنم برای شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های نهفته در حوزه گردشگری آذربایجان غربی است و برگزاری چنین بازدیدهایی در کنار آشنایی با داشته‌های تاریخی، زمینه‌ساز تبادل تجربیات میان فعالان این حوزه شده و می‌تواند راهکارهای مؤثری برای رونق صنعت گردشگری در استان، به‌ویژه در بخش گردشگری شهری و فرهنگی، پیش روی مدیران و فعالان این عرصه قرار دهد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071101303
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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